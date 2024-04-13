У молодих людей зупинка серця не пов’язана із вакцинацією проти COVID-19: дослідження

Дослідники не знайшли достатніх доказів того, що зупинка серця є побічною дією щеплень.

Центр контролю та профілактики захворювань у США опублікував дані, що підтверджують відсутність зв’язку між вакциною проти COVID-19 та раптовою зупинкою серця у здорових молодих людей.

Про це пише USA TODAY.

У межах дослідження вчені проаналізували свідоцтва про смерть і записи про вакцинацію померлих унаслідок "серцевих або невизначених" причин в Орегоні (США). Звіт включав інформацію про осіб віком від 16 до 30 років, що померли в період із червня 2021 року по грудень 2022 року.

Результати показали, що з 925 чоловіків лише двоє були вакциновані протягом 100 днів до смерті. Серед 367 померлих жінок щеплення від коронавірусу отримала лише одна.

У звіті зазначили, що з січня 2021 року по січень 2022 року ризик серцевих ускладнень у людей віком від 5 років був значно вищим після зараження на COVID-19, ніж після вакцинації проти цього захворювання.

Ці висновки відповідають попереднім дослідженням щодо безпеки та ефективності мРНК-вакцини виробників Jonson & Johnson, Moderna та Pfizer.

Розслідування провели після того, як новинний сайт WorldNetDaily опублікував звіт, в якому випадки міокардиту (запалення середнього шару серцевого м'яза) серед молодих чоловіків назвали побічною дією вакцини проти COVID-19.

У той же час, у 2021 році, вакцинація стала доступною для молоді Орегону (США).

Тоді стурбованість викликали і раптові смерті раніше здорових молодих спортсменів, про які тоді повідомляли тамтешні ЗМІ.

Відтак, Центр контролю та профілактики захворювань у США рекомендує вакцинацію та ревакцинацію людям старше шести місяців у цілях запобігання серйозним ускладненням та смерті від коронавірусної хвороби.

Нагадуємо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, вакцинація проти COVID-19 урятувала понад 1,4 млн життів в Європі.