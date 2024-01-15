3-4 дні замість 10-14: інкубаційний період COVID-19 суттєво зменшився – вчені

На початку пандемії COVID-19 науковці стверджували, що симптоми хвороби можуть з’явитися протягом 7-10 днів після інфікування. Однак, згідно із результатами нових досліджень, тепер інкубаційний період значно скоротився – до 3-4 днів, залежно від штаму коронавірусу.

Про це йдеться у дослідженні, яке провели американські вчені, ґрунтуючись на даних 2022 і 2023 років, пише Time.

Інкубаційний період – це час від контакту з вірусом до появи перших симптомів. На початку пандемії вчені стверджували, що на появу симптомів слід чекати 10-14 днів. Але дані досліджень 2022 року свідчать про інше: тривалість інкубаційного періоду зменшується:

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у середньому близько п’яти днів – для штаму Альфа;

близько 4,5 днів – для штаму Бета та Дельта;

три дні або й навіть менше – для Омікрону.

Наразі дискусії науковців зосереджені навколо JN.1 – нового варіанту коронавірусу, який називають "нащадком" Омікрона. JN.1 вперше виявили у США у вересні 2023 року, проте вже в грудні кількість інфікованих ним різко зросла.

Цей варіант небезпечний тим, що легко проникає у людські клітини. Вчені зазначають, що імунітету людини важче з ним впоратись, але немає доказів того, що він спричиняє тяжкі захворювання.

Його первинні симптоми такі ж самі, як і при зараженні іншими штамами вірусу: першіння і біль у горлі, лихоманка, головний біль і закладеність носа. Щодо тривалості інкубаційного періоду – поки рано стверджувати точно, але доктор Пітер Хотез, декан Національної школи тропічної медицини Медичного коледжу Бейлора, прогнозує, що у вірусу JN.1 він буде майже таким, як і в інших штамів.

Вчені називають кілька причин скорочення інкубаційного періоду. Шейн Кротті, вірусолог і головний науковий співробітник Інституту імунології Ла-Хойя, каже, що вірус еволюціонував з часом, став швидшим і "більш вправним" у зараженні людей.

"Симптоми пов’язані з активацією імунної системи. Після контакту з хворим ваша імунна система ще не встигла забити на тривогу, і це не дуже добре. Що коротший інкубаційний період, то швидше організм розпізнає вірус і запустить механізм боротьби з ним", – каже Шейн Кротті.

Час прояву перших симптомів також залежить від багатьох чинників, зокрема кількості вірусу і рівня імунітету людини.

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Доктор Пітер Хотез, декан Національної школи тропічної медицини Медичного коледжу Бейлора, наголошує, що інкубаційний період – це статистична ймовірність. Тому симптоми можуть з’явитися раніше або пізніше. А буває, що інфікування узагалі вдається уникнути.

Нагадаємо, раніше вчені виявили, що люди, які перехворіли COVID-19, частіше відчувають задишку, втому, втрату пам’яті або головний біль порівняно з людьми, які ніколи не хворіли на коронавірус.

Віра Шурмакевич, "УП. Життя"