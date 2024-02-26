В Індії заборонили продаж солодкої вати: у ній виявили небезпечну речовину

У деяких штатах Індії заборонили продавати солодку вату після того, як у її зразках, зібраних на місцевих пляжах, виявили канцерогенну речовину Rhodamine-B (Родамін-В).

Як повідомляє The Indian Express, Родамін-В може спричиняти онкологічні захворювання.

Нещодавно Сатіш Кумар, спеціаліст із безпеки харчових продуктів у місті Ченнаї (штат Таміл Наду), і його команда провели рейд на одному з місцевих пляжів. Вони виявили, що тамтешні солодощі виготовляють окремі продавці, а не зареєстровані підприємства.

Лабораторні дослідження виявили у відібраних зразках хімічну сполуку родамін-В, завдяки якій вата стає яскравого рожевого кольору. Крім того, її використовують для фарбування тканин, косметики та чорнил.

Родамін-В як харчовий барвник вже заборонили використовувати в Європі та Каліфорнії. Дослідження підтверджують, що він збільшує ризик виникнення раку. В мишей і щурів, яким під шкіру вводили ін’єкцію цієї речовини, виникали локальні саркоми (злоякісні новоутворення).

Зважаючи на це, місцевий уряд оголосив про заборону продажу солодкої вати з цією сполукою. За використання речовини як добавки у виробництві продуктів харчування обіцяють карати законом.

Нагадаємо, раніше у складі Coca-Cola та Pepsi виявили компонент, який також може бути канцерогенним. Ідеться про коричневий штучний барвник, який, ймовірно, спричиняє виникнення онкологічних захворювань.

Крім того, агентство з дослідження раку Всесвітньої організації охорони здоров’я назвало підсолоджувач аспартам можливим джерелом канцерогену. Його використовують для виготовлення Coca-Cola без цукру та жувальних гумок.