В окупованому Маріуполі спалах холери серед дітей – радник мера Андрющенко

В окупованому Маріуполі діти масово хворіють на холеру – радник мера

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко стверджує, що у тимчасово окупованому Росією Маріуполі серед дітей спостерігається масове захворювання на холеру.

Окупаційна влада намагається це приховувати, написав він у своєму Telegram-каналі.

За його словами, у місті наразі карантину не оголошували, а керівники шкіл замовчують спалах.

"Маріупольці в окупації. Головний захист – ви самі. Мийте руки. Кип'ятіть воду. Не їжте немите. Не пийте незрозуміло що. Не купайтесь поки в морі. Ніхто, крім вас, вам не допоможе", – заявив Андрющенко.

Він припускає, що причиною масових захворювань стало стрімке потепління.

За словами радника мера, днями у маріупольських Viber-чатах і групах "ВКонтактє" (заборонена на території України російська соцмережа) поширювали повідомлення нібито Україна готується влаштувати "біологічну диверсію".

Зокрема, йшлося про "зараження" води холерною паличкою, "смертей від якої буде більше, аніж від COVID-19".

Нагадаємо, у січні Маріупольська міська рада повідомляла, що в окупованому місті був спалах вірусних інфекцій.