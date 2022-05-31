Як захиститися від холери під час війни: симптоми та профілактика

Повномасштабна війна та зруйнована інфраструктура у поєднанні із літнім зростанням температури підвищує ризики появи гострих інфекційних захворювань, як-от холери.

Без належного лікування холера може призвести навіть до смерті.

Як виявити симптоми та убезпечити себе від зараження розповідають в Центрі громадського здоров'я.

Холера – це гостра діарейна інфекція, яка виникає під час вживання заражених продуктів або води.

"Холера передається фекально-оральним шляхом від людини до людини, частіше при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, при купанні, а також через їжу і при побутових контактах", – розповідають у ЦГЗ.

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Збудником інфекції є захворіла людина, яка є переносником шкідливих бактерій – вібріонів.

Холерний вібріон може тривалий час жити у воді, або на продуктах протягом 2-5 днів при кімнатній температурі, на овочах та фруктах впродовж 8 годин.

Найдовше бактерії жити у морській воді – від двох тижнів, та у кишківнику окремих морських та річкових риб впродовж декількох місяців.

Які симптоми холери?

Діарея та часті походи в туалет від 10 разів на добу, що призводить до зневоднення та згущення крові.

Судоми м'язів, які з'являються через втрату мікроелементів після зневоднення.

Різка зміна рис обличчя: западання очей, посиніння губ і вушних раковин.

Холодна шкіра при нормальній або навіть заниженій температурі тіла.

Погіршення стану шкіри, що супроводжується втратою пружності, вона легко збирається в складки та довго розправляється, а руки та ноги стають зморшкуваті.

Задишка та різка слабкість.

За найменших симптомів необхідно одразу звертатись до лікаря, адже холера може бути смертельно небезпечно.

"При своєчасно розпочатому лікуванні нетяжка форма холери закінчується повним одужанням. За відсутності ефективної терапії протягом 2-3 днів, у хворого може розвинутись кома, можливі летальні наслідки", – наголошують в ЦГЗ.

Як убезпечити себе від зараження холерою?

✅ Кип'ятити воду, у такому випадку холерні бактерії помирають за хвилину.

✅ Ретельно мити руки перед тим, як брати чи готувати їжу, а також після відвідування туалету.

✅ Слідкувати за якістю продуктів, не вживати їх, якщо вони сумнівного походження

✅ Перед вживанням обов'язково мити фрукти та овочі, якщо є сумніви не вживати їх без термічної обробки.

✅ Ретельно просмажувати та проварювати їжу перед вживанням.

✅ За можливості використовувати таблетки для знезараження води перед кип'ятінням.