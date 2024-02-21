Бойовим медикам вперше дозволили лікувати наркотичними засобами: на черзі ліцензія для військових частин
В Україні видали першу ліцензію на використання наркотичних засобів в бойових умовах. Тепер планують розглянути питання їхнього застосування у військових частинах.
Також це стосується психотропних речовин та прекурсорів, повідомили на сайті Міноборони.
Представники установи увійдуть до робочої групи, яка вже розглядає це питання. Вони підписали меморандум про співробітництво з Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
"Минулого тижня видано першу ліцензію на роботу в бойових умовах з наркотичними засобами та прекурсорами.
Ця ліцензія дозволяє регульовано отримувати необхідні лікарські засоби для надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям на догоспітальному етапі", – зазначила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.
За її словами, це дозволить ефективніше запустити нову систему та врегулювати обіг наркотичних засобів.
Нагадаємо, президент підписав закон про легалізацію медичного канабісу.