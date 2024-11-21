Скринінг хронічних хвороб і психологічна підтримка: в Україні розширять медпослуги для ветеранів

В Україні розширять медпослуги для ветеранів війни – МОЗ

В Україні презентували пілотний проєкт, спрямований на розширення доступу до медичних послуг для ветеранів війни.

Новий пакет послуг включатиме низку медичних і соціальних заходів, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

"Ветерани значно частіше стикаються з хронічними захворюваннями, ніж цивільні. Умови служби, вплив токсичних речовин і тривалі фізичні навантаження призводять до широкого спектра проблем зі здоров’ям…

Тому МОЗ, НСЗУ та Мінветеранів розробили пілотний проєкт, який передбачає розширення переліку гарантованих державою, а отже безоплатних медичних послуг для ветеранів на первинній ланці. Розширений обсяг послуг включатиме додаткові діагностику, лікування, реабілітацію та психологічну допомогу", – розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Проєкт передбачає:

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індивідуальний план обстеження та лікування;

скринінг хронічних захворювань;

амбулаторну реабілітацію травм опорно-рухового апарату;

розширену психологічну підтримку;

підтримку в подоланні залежностей.

Також йдеться про консультації ветеранів фахівцями із супроводу. Вони надаватимуть інформацію про медичні та соціальні послуги, пільги, налагоджуватимуть взаємодію з волонтерськими та громадськими організаціями, вирішуватимуть житлові й матеріальні питання, адаптації до цивільного життя.

Такі консультації ветерани зможуть отримати безпосередньо в закладах первинної медичної допомоги.

Скористатися розширеним пакетом послуг зможуть звільнені з військової служби учасники бойових дій та особи з інвалідністю, набутою внаслідок війни.

Для цього необхідно мати декларацію з сімейним лікарем медзакладу "первинки", у якого є договір з НСЗУ.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2024 року уряд запустив пілотний проєкт із безоплатного протезування зубів для військових.