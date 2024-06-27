Як ветеранові скористатися соціальними послугами? Активісти створили покрокову інструкцію

Сервісом зможуть користуватися як ветерани, так і громади

Громадська організація "Принцип" створила типові схеми послуг і можливостей для ветеранів, які допоможуть швидко та просто отримати допомогу. Наразі "навігатор" функціонує лише для громад Львівщини.

Незабаром географія можливостей розшириться на Київщину та Полтавщину, повідомили в ГО "Принцип".

За словами активістів, схеми допоможуть ветеранам знайти інформацію про доступні послуги та їх надавачів, а сільським, селищним, міським та обласним центрам побачити себе в цьому ланцюжку.

"Навігатори" доступні у формах:

плакатів з візуалізованими маршрутами;

довідників з детальними описами;

електронного сервісу.

"Оскільки наразі немає єдиної ветеранської політики, яка б стандартизувала процес надання послуг, ми розуміємо, що в кожній громаді надавачі послуг можуть варіюватися, тому наголошуємо, що це типові схеми послуг", – зауважують там.

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На думку громадської організації, соціальні послуги, незважаючи на їхню вагому роль у процесі соціалізації ветеранів, лишаються слабким місцем у системі соціального захисту.

Саме тому "Принцип" зголошується відстоювати підтримку громад з центрального бюджету і доносити їм важливість витрат на такі послуги.

"Завдання громад – попіклуватися, щоб ветерани отримали ці послуги якісно та гідно. Те, як зустріне їх сімʼя і громада, – матиме найбільший вплив на реабілітацію та якість повернення в цивільне життя.

Ветеран має розуміти, що не дарма віддав частину свого життя, адже його вклад тут цінують", – стверджують активісти.

Раніше ми розповідали про віртуальну карту послуг для ветеранів та ветеранок, яка надає інформацію про 22 категорій сервісів у всіх регіонах країни.