Військові частини можуть отримати дозвіл на медичну практику через "Дію" – Міноборони

В Україні спростили отримання дозволу на медичну практику для військових частин

В Україні для військових частин спростили процес отримання дозволу на медичну практику. Відтепер подати документи можна через портал "Дія".

Зробити це може тільки командир військової частини, повідомляє Міністерство оборони України.

Така декларація діятиме до кінця воєнного стану та ще 3 місяці після його припинення.

"Перші декларації вже подані, а процедура займає лише кілька хвилин, що дозволяє оперативно отримувати необхідні дозволи для надання медичної допомоги у війську", – зазначили у Міноборони.

Також там додали, що подача електронних декларацій позбавляє необхідності контакту з чиновниками, а отже, виключає корупційний фактор.

Щоб подати декларацію на медичну практику через "Дію", треба:

авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису від "Центру сертифікації ключів Збройних Сил України";

у розділі "Послуги" обрати "Бізнес" – "Ліцензії та дозволи" – "єДекларація";

заповнити онлайн-форму подання декларації;

перевірити внесені дані та підписати декларацію за допомогою електронного підпису.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав закон про медичне забезпечення ЗСУ за стандартами НАТО.