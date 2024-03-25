Вчені кажуть, що вагітність прискорює старіння жінки, а грудне вигодовування – омолоджує її

Вагітність збільшує біологічний вік жінки на два роки, але у післяпологовий період вона відновлюється.

Про це розповідають у Єльській школі медицини (YSM) з посиланням на дослідження своїх учених, опублікуване в журналі Cell Metabolism.

Щоб зробити це відкриття, асистент професора Єльського дитячого центру (YCSC) Кіран О’Доннелл та його команда використали унікальну когорту вагітних. Усі вони під час вагітності надали свої епігенетичні дані.

Це дозволило науковцям розрахувати показники біологічного віку за допомогою "епігенетичних годинників" – біомаркерів старіння, які розраховуються на основі даних про рівень метилювання (модифікації) ДНК.

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Вчені з’ясували, що впродовж 20 тижнів від початку вагітності біологічний або епігенетичний вік жінки збільшується приблизно на два роки. Це свідчить про те, що вагітність справді прискорює старіння.

Однак коли О'Доннелл і його команда досліджували біологічний вік тих самих жінок через три місяці після пологів, вони дивувалися.

"Ми спостерігали значне зниження біологічного віку – на цілих вісім років для деяких людей. У післяпологовому періоді спостерігається явне (і виражене) відновлення", – прокоментував О'Доннелл.

У дослідженні команда також виявила, що грудне вигодовування призводить до більш різкого зниження біологічного віку матері через три місяці після пологів, порівняно з показниками під час вагітності.

О'Доннелл вважає, що ці висновки відкривають цікавий новий напрям для досліджень старіння.

"По-перше, ми не знаємо, чи є ефект відновлення після пологів актуальним для короткострокових чи довгострокових результатів здоров’я матері, і чи ці ефекти накопичуються протягом послідовних вагітностей.

Так само ми не знаємо, чи є післяпологове зниження біологічного віку просто відновленням системи до біологічного віку до вагітності, чи, що більш цікаво, вагітність може мати ефект омолодження", – розповідає вчений.

Раніше науковці пояснили, чому в сучасних жінок місячні частіші, ніж у попередніх поколінь.