Підліткова вагітність підвищує ризик передчасної смерті – дослідження

Жінки, які стали матерями у підлітковому віці, мають вдвічі більше шансів померти до 31 року. Тенденція спостерігається як серед жінок, які виносили підліткову вагітність, так у тих, хто пережив викидень.

Про це свідчать результати великого дослідження, проведеного в Канаді. Його результати опубліковані в JAMA Network Open, пише The New York Times.

"Що молодшою ​​була жінка, коли вона завагітніла, то вищим був ризик передчасної смерті", – зазначив автор дослідження Джоел Г. Рей, фахівець з акушерства та епідеміолог у лікарні Святого Михайла в Торонто.

У дослідженні використовувався реєстр медичного страхування провінції Онтаріо. Вчені проаналізували результати вагітності близько 2,2 мільйона дівчат, яким у період з квітня 1991 року по березень 2021 року було 12 років.

У ході роботи вони врахували проблеми зі здоров’ям, які вже були в дівчат, а також різницю в доходах і освіті. Результати дослідження засвідчили: підлітки, які виношували вагітність, згодом мали вдвічі більше шансів померти передчасно.

Подібні шанси виявили також серед жінок, які в підлітковому віці мали позаматкову вагітність (ускладнення, при якому запліднена яйцеклітина росте поза маткою) або вагітність, що закінчилася мертвонародженням або викиднем.

Небезпека була значно нижчою серед жінок, які перервали вагітність у підлітковому віці. Однак і серед цієї категорії ризик передчасної смерті все одно був на 40% вищим, ніж у тих, хто не був вагітним.

Доктор Рей і його колеги виявили найбільшу ймовірність передчасної смерті серед жінок, які завагітніли до 16 років, і тих, хто був вагітним кілька разів у підлітковому віці.

Сама по собі підліткова вагітність не може бути причиною передчасної смертності, стверджує Елізабет Л. Кук, науковиця з Child Trends – дослідницької організації, яка займається проблемами дітей та молоді. На її думку, така вагітність може стати причиною виникнення низки інших чинників, що можуть спричиняти ранню смерть.

Вона закликала провести додаткові досліджень, щоб встановити ці причини.

"Більшість підліткових вагітностей є ненавмисними. А стигма та ізоляція, з якими зіштовхуються багато вагітних підлітків, можуть ускладнити для них процвітання у дорослому віці", – зазначає Елізабет Л. Кук.

Зв'язок між підлітковою вагітністю та передчасною смертю виявили не вперше. Так, фінське дослідження 2017 року засвідчило, що жінки, які пережили підліткову вагітність, частіше помирають передчасно внаслідок самогубства, причин, пов’язаних з алкоголем, і захворювань серцево-судинної системи. У цьому дослідженні надмірний ризик пояснюють низьким освітнім рівнем.