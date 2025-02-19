Повітря вдома може бути бруднішим за вуличне: вчені розповіли, як на це впливає побутова хімія

Як побутова хімія впливає на забруднення повітря в приміщенні? Відповідь вчених

Науковці встановили, що побутові ароматизовані засоби: від освіжувачів повітря до мийних засобів – можуть забруднювати повітря в оселях навіть більше, ніж вуличне середовище.

Про це йдеться у результатах дослідження, опублікованих в Purdue University Research, пише Science Daily.

Як пояснили вчені, коли парфумовані засоби контактують із озоном, що потрапляє у приміщення через вентиляцію, відбуваються хімічні реакції. Вони призводять до появи нових летких органічних сполук, які легко проникають у легені.

Щоб краще зрозуміти механізми забруднення, команда дослідників створила спеціальну лабораторію – мініатюрний житловий простір zEDGE lab, обладнаний сенсорами якості повітря. За допомогою них науковці відстежували, як різні ароматизовані продукти виділяють леткі хімічні речовини та утворюють найдрібніші забруднювачі.

З’ясувалося, що ароматичні воскові кубики, які використовують як безпечну альтерантиву свічкам, виділяють стільки ж шкідливих частинок, як і свічки.

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Терпени, які відповідають за аромат цих продуктів, реагують із озоном і створюють значну кількість наночастинок.

Наночастинки розміром у кілька нанометрів можуть проникати глибоко в дихальні шляхи та навіть поширюватися по організму. Вчені припускають, що їх висока концентрація у приміщенні може мати потенційно негативні наслідки для здоров’я.

"Дослідження показує, що ароматизовані продукти не просто створюють приємний запах – вони змінюють хімічний склад повітря, формуючи наночастинки, які можуть мати серйозні наслідки для здоровʼя людини", – зазначає професор Брендон Бур.

Вчені підрахували, що протягом 20 хвилин використання ароматизованих продуктів людина може вдихнути від 100 мільярдів до 10 трильйонів цих частинок. Більшість стандартних систем вентиляції не здатні ефективно очищати повітря від такої кількості мікрозабруднювачів.