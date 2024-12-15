Дослідники знайшли "вічні хімікати" в мінеральній воді європейських країн: у чому їхня небезпека

Дослідники вважають, що завдяки своїй мобільності один із видів "вічних хімікатів" здатний проникати в підземні води

У зразках мінеральної води, яку продають у країнах Європи, науковці виявили синтетичні фторорганічні сполуки – "вічні хімікати".

Їх пов'язують із раком, захворюваннями нирок, печінки, імунними та ендокринними розладами, вродженими дефектами та іншими серйозними проблемами зі здоров'ям.

Про це йдеться в результатах аналізу європейського відділення неурядової організації вчених, юридичних експертів та активістів International Pesticide Action Network, пише The Guardian.

За даними організації, рівень "вічних хімікатів" у 10 із 19 зразків у 32 рази перевищував поріг, за досягнення якого країни Європейського союзу мають вживати регуляторних заходів.

Йдеться про рівень трифлуороцтової кислоти (TFA) – хімічної речовини з групи "вічних хімікатів", яка розчиняється у воді, але не розкладається в довкіллі. Дослідники вважають, що завдяки мобільності TFA здатна проникати та накопичувати навіть у глибоких запасах підземних вод.

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Ця хімічна речовина є поширеним продуктом розпаду з великої кількості інших "вічних хімікатів", зокрема пестицидів, які використовують у сільському господарстві та для газів холодильного обладнання.

Раніше науковці знаходили TFA в дощовій воді, річках, ґрунті, рослинах, водопровідній воді та крові людини.

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Водночас мінеральну воду вважають "первісно чистою", адже вона походить з підземних джерел, які мали би захищатися від усіх ризиків антропогенного забруднення.

Однак дослідники виявили, що "вічні хімікати" проникають за межі поверхневих вод.

За даними Європейської International Pesticide Action Network, у 7 зразках мінеральної води показники метаболітів пестицидів перевищують допустимі вимогами ЄС. Ще в одному випадку "вічні хімікати" у воді перевищили їхню загальну верхню межу за Директивою, яка має набути чинності в 2026 році.

"Це повністю пройшло поза увагою, і це викликає занепокоєння, тому що ми п’ємо TFA. [Поширення "вічних хімікатів"] набагато ширше, ніж ми думали", – вважає співавторка аналізу з Pesticide Action Network Europe Анжелікі Лісімаху.

Водночас дослідники кажуть, що кожна з протестованих мінеральних вод навіть за високого щоденного споживання відповідає більшості наявних стандартів, встановлених органами ЄС.

Вчені зауважили, що в середньому забруднення мінеральної води "вічними хімікатами" менше, ніж у водопровідній воді.

Новий звіт був частиною дослідження, яке виявило TFA у 93% із 600 зразків бельгійської води, яку досліджували.

Однак Агентство з охорони довкілля ЄС нещодавно скасувало статус TFA як одного з типу "вічних хімікатів", що передбачає меншу перевірку цієї хімічної речовини.

Раніше науковці з'ясували, що океанські хвилі, розбиваючись об берег, викидають у повітря більше "вічних хімікатів", ніж промислові забруднювачі.