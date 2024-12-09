Рослинна дієта, ймовірно, сповільнює прогресування рідкісного раку крові – вчені

Вчені провели перше в історії клінічне випробування, яке демонструє, що рослинна дієта з високим вмістом клітковини може затримувати прогресування множинної мієломи – рідкісного та невиліковного раку крові, що вражає кістковий мозок.

Результатами свого дослідження поділилися науковці з Меморіального онкологічного центру Слоуна Кеттерінга (MSK), пише MedicalXpress.

Множинна мієлома є другим за поширеністю типом раку крові. Вона зазвичай розвивається зі станів-попередників – моноклональної гаммопатії невизначеного значення (MGUS) і тліючої (безсимптомної) мієломи.

Нещодавні дослідження показали підвищений ризик розвитку множинної мієломи в осіб з низькою якістю раціону та обмеженим споживанням рослинної їжі. Відомо, що в людей з цими захворюваннями та підвищеним індексом маси тіла (ІМТ) ризик виникнення множинної мієломи вдвічі вищий, ніж в осіб з нормальним ІМТ.

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Маючи цю інформацію, дослідники шукали способи, як запобігти прогресуванню цих захворювань до раку.

У клінічному випробуванні взяли участь 20 осіб із передраковими захворюваннями крові та підвищеним індексом маси тіла (ІМТ), у яких є ризик розвитку множинної мієломи. Протягом 12 тижнів вони споживали рослинну їжу з високим вмістом клітковини, а також тренувалися впродовж 24 тижнів.

Під час дослідження учасників заохочували їсти скільки завгодно, якщо це були цільні рослинні продукти, як-от фрукти, овочі, горіхи, насіння, зернові та бобові. Завдяки цим дієтичним змінам у них значно покращилися якість життя і здоров’я кишкового мікробіому, а також зросла резистентність до інсуліну та зменшилася кількість запалень. Також через 12 тижнів учасники втратили у середньому 8% маси тіла.

Двоє учасників продемонстрували значне сповільнення прогресування хвороби. Крім того, через рік після старту дослідження у жодного з учасників не розвинулася множинна мієлома.

"Це дослідження демонструє силу харчування, зокрема дієти з високим вмістом рослинної клітковини. Воно також дає краще розуміння того, як така їжа може покращити мікробіом і метаболізм та сприяти зміцненню імунної системи", – зазначив доктор медичних наук, спеціаліст із мієломи MSK і керівник дослідження Урві Шах.

Такі результати випробування дозволять вченим розпочати більш масштабне багатоцентрове дослідження, участь у якому візьме 150 осіб.

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