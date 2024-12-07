Рак легень можна виявити за аналізом сечі? Вчені кажуть, це можливо

Рак легень можна буде виявити за допомогою першого тесту на основі сечі

Вчені з англійського Кембриджського університету та Інституту раку розробили перший у світі тест для діагностики раку легень на основі аналізу сечі. Він може виявити перші можливі ознаки недуги.

Багато випадків онкозахворювань легенів виявляють на пізній стадії, коли їх важче лікувати. Проте дослідники сподіваються, що завдяки новому тесту пацієнти зможуть почати терапію раніше, пише The Guardian.

Інноваційний тест "шукає" білки "зомбі-клітин", які можуть свідчити про рак легень на початковій стадії. Їх так називають через те, що вони живуть в організмі, але не здатні рости і ділитися.

Тепер вчені розробили ін'єкційний датчик, який здатний виявляти білки "клітин-зомбі" шляхом виділення у сечу специфічної сполуки.

"Ми знаємо, що перед виникненням раку в уражених тканинах відбуваються зміни. Однією з них є накопичення пошкоджених клітин, які недостатньо пошкоджені, щоб їх видалити, але достатньо, щоб вивільнити сигнали, які перепрограмують тканину і роблять її ідеальною для розвитку раку.

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Ми ідентифікували специфічний білок, який виділяють ці клітини в легеневій тканині, і розробили зонд", – розповіла професорка Ліляна Фрук.

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Цей зонд складається з двох частин, менша з яких виводиться з організму через нирки з сечею.

"Потрапивши в сечу, ця частина зонду занадто мала, щоб її можна було виявити. Але нам вдалося зробити її видимою, додавши трохи розчину срібла – тієї самої сполуки срібла, яку використовували у фотографуванні на початку існування аналогових фотографій.

Спостерігаючи за кольором сечі після введення зонду, ми можемо сказати, чи є в легенях клітини, які вказують на ранні ознаки патологічних змін, що можуть призвести до раку", – сказала Фрук.

Тест вже протестували на мишах. Тож дослідники сподіваються, що невдовзі розпочнуть випробовувати його на людях.

Вони заявили, що прагнуть створити дешевшу альтернативу дорогим скануванням.

Нагадаємо, вчені з Кембриджа вважають, що рак можна "передбачити" ще до появи симптомів.