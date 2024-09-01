Вчені назвали причину, через яку варто довше спати на вихідних

Вчені виявили причину, чому варто дозволяти собі довше поспати на вихідних

Науковці виявили, що довший сон на вихідних може значно покращити здоров’я, зокрема знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Про це свідчать результати дослідження, у якому взяли участь понад 90 тисяч осіб, пише MedicalNewsToday.

Науковці вивчили дані понад 90 тисяч людей з UK Biobank – найбільшої біомедичної бази даних Великої Британії, що зберігає інформацію про спосіб життя, здоров'я та генетику пів мільйона людей. Учасників дослідження розділили на чотири групи залежно від того, скільки вони спали протягом тижня і вихідних.

Результати дослідження засвідчили, що ті, хто спав більше на вихідних, мали на 19% нижчий ризик розвитку серцево-судинних захворювань порівняно з тими, хто не компенсував недосип.

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Люди, які надолужували сон у вихідні, мали нижчий ризик розвитку таких серцево-судинних захворювань, як-от ішемічна хвороба серця, серцева недостатність, аритмія та інсульт. Особливо позитивний вплив довшого сну у вихідні виявили у тих, хто систематично недосипав протягом робочого тижня.

Утім вчені підкреслюють, що хоча додатковий сон на вихідних може допомогти знизити ризики захворювань серця, він не може повністю компенсувати хронічний недосип. Недостатня кількість сну протягом тривалого часу може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, як-от хронічна втома, ожиріння, психологічні проблеми і навіть підвищити ризик розвитку раку.

Експерти радять дотримуватися стабільного режиму сну і намагатися достатньо відпочивати кожен день.

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