Вчені виявили маркери у крові, за допомогою яких можна визначити "біологічний вік" людини

Науковці спробували визначити біологічний вік людей, виявивши певні маркери у крові, пов’язані зі старінням.

Вони розробили тест на "індекс метаболізму здорового старіння", який показав 68% точності у визначенні біологічного віку.

Нове дослідження, проведене командою з Університету Піттсбурга, опублікували у журналі Aging Cell, пише Science Alert.

Вчені припускають, що дослідження може допомогти в лікуванні різних хвороб, які виникають з віком.

За їхніми словами, у майбутньому ці знання можна буде використати для того, щоб визначати біологічний вік за аналізом крові.

Читайте також : Гормони щитовидної залози можуть підвищити ризик когнітивних розладів у літніх людей – вчені

Що таке біологічний вік?

Усім відомо, що таке фактичний вік – це кількість років, які прожила людина. Водночас біологічний вік – це умовна назва для показника того, наскільки "зносилися" клітини тіла.

Знання цього віку може допомогти визначити ризик захворювань, підібрати лікування та краще зрозуміти, з якою швидкістю старішає організм.

"Уявіть собі двох людей у віці 65 років. Один їздить на роботу на велосипеді, на вихідних катається на лижах, а інший не може піднятися сходами.

Вони мають однаковий хронологічний вік, але дуже різний біологічний", – каже Адіті Гуркар, геріатр з Університету Піттсбурга.

Щоб зрозуміти, чому так трапляється, науковці залучили до дослідження 196 літніх людей, яких розділили на дві групи.

До першої групи увійшли люди у віці 75+ років, які є здоровими. До другої – люди у віці 65-75 років, здоров'я яких дещо гірше.

Люди з першої групи могли підніматися сходами або ходити протягом 15 хвилин без відпочинку, а іншим потрібні були перерви.

Дослідники розглянули відмінності між цими групами на молекулярному рівні.

Зокрема, вони шукали різні метаболіти – невеликі молекули, що залишаються після біологічних процесів в організмі.

Загалом вчені виявили 25 метаболітів, які показали значні відмінності між здоровими людьми та людьми, що швидко старіють.

Цю групу молекул назвали індексом метаболізму здорового старіння (HAM). Команда також визначила три метаболіти, які виявилися особливо важливими в процесі біологічного старіння.

"Ми вирішили розглянути метаболіти, тому що вони змінюються в реальному часі, відображаючи стан нашого здоров'я та самопочуття, і ми можемо впливати на них через наш спосіб життя, дієту та навколишнє середовище", – каже очільник команди Адіті Гуркар.

У тестах на окремій групі індекс HAM показав 68% точності у визначенні біологічного віку. За допомогою подальших досліджень вчені сподіваються розробити аналіз крові для визначення біологічного віку.