Добавка з клітковиною може покращити роботу мозку у літніх людей: дослідження

Дослідники з Королівського коледжу Лондона виявили, що харчові добавки з клітковиною можуть допомогти поліпшити роботу мозку у літніх людей.

Для дослідження використали не їжу, а добавки з двома видами клітковини, які у природі містяться у цибулі, корені цикорію, бататі, бананах, спаржі тощо.

За словами вчених, за 3 місяці пребіотик покращив пізнавальні здібності та швидкість реакції у літніх людей. Водночас він не суттєво вплинув на силу м’язів учасників.

Дослідження опублікували в журналі Nature Communications, повідомляє Medical News Today. Але вчені наголошують, що потрібні подальші випробування.

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Науковці кажуть, що погіршення пам’яті з віком – нормальне явище. Однак такі захворювання, як деменція або хвороба Альцгеймера, можуть прискорити зниження когнітивних здібностей мозку, що старіє.

Хоч наразі стовідсоткове лікування деменції неможливе, здоровий спосіб життя та певні ліки можуть допомогти сповільнити її прогресування. І здоров’я кишківника також на це впливає.

Мікробіом кишківника складається з бактерій, археїв, вірусів, еукаріотичних мікробів, які мешкають у кишківнику, їхніх колективних геномів та навколишнього середовища.

Але з віком стійкість мікробіому кишківника знижується, оскільки він стає більш вразливим до хвороб, ліків та змін способу життя, пояснюють вчені.

"Зміна мікробіоти кишківника може впливати як на фізіологію м'язів, так і на когнітивну поведінку", – кажуть вчені.

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Оскільки клітковина – це "їжа" для мікрофлори кишківника, вчені вирішили дослідити вплив пребіотичних добавок із нею на когнітивні здібності людей.

Науковці обрали 2 добавки – харчові волокна інуліну та рослинні фруктоолігосахариди (ФОС). У природі інулін накопичується в корені цикорію, бульбах топінамбура, жоржин, у ріпчастій цибулі, лопуху, бататі, артишоку тощо.

А ФОС містяться у блакитній агаві, корені якона, часнику, цибулі (зокрема, порей), корені цикорію, топінамбурі, спаржі та бананах.

У дослідженні взяли участь 36 пар близнюків (72 людини) у віці 60+ років. У кожній парі одна людина отримувала або плацебо, або пребіотик щодня протягом 12 тижнів.

Ні команда, ні учасники дослідження не знали, що саме вони отримували до завершення випробування.

Також усім учасникам призначали спеціальні вправи та амінокислоти з розгалуженим ланцюгом (BCAA).

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"Ми знаємо, що інулін та ФОС є безпечними й дешевими пребіотичними добавками. На нас також вплинуло інше дослідження, до якого залучали пацієнтів з будинків для людей похилого віку.

Воно показало покращення сили хватки рук, а також менше виснаження та слабкості у тих, хто приймав добавки", – сказала очільниця команди вчених Клер Стівс.

Також попередні дослідження показували, що ФОС може сповільнити розвиток хвороби Альцгеймера внаслідок зниження рівня бета-амілоїду в мозку, а також зменшити нейрозапалення і поліпшити пам'ять.

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Виявилося, що група, яка отримувала харчову добавку з клітковиною, мала кращі показники в тестах на оцінку роботи мозку (зокрема тест на ранній маркер хвороби Альцгеймера), а також у тестах на швидкість реакції та обробки інформації.

Вчені додають, що пребіотична добавка призводить до зміни складу і функціональності мікробіому кишківника (наприклад, збільшення відносної кількості біфідобактерій).

"Ми знаємо, що існує зв'язок між кишковими бактеріями і мозком. Це дослідження надає додаткові докази цього зв'язку і є надзвичайно перспективним для майбутніх випробувань, спрямованих на покращення пам'яті", – додає Клер.

Звісно, для остаточних висновків ще потрібні подальші дослідження. Колеги вчених кажуть, що хотіли б побачити аналогічні випробування з їжею (тобто харчовими джерелами пребіотиків), а не з добавками.

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