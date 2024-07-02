Вчені розробили біонічний протез ноги, керування яким відбувається через сигнали мозку

Технологія в основі протезу відновлює зв'язок між нервами та м'язами ніг

Науковці з Массачусетського технологічного інституту розробили біонічний протез ноги, керований сигналами мозку. Ця технологія дозволяє людям з ампутаціями ходити більш природно, підніматися сходами та легко обходити перешкоди.

Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в журналі в Nature Medicine, пише The Economist.

В основі цієї технології лежить нова хірургічна техніка – міоневральний інтерфейс агоніст-антагоніст (AMI). Вона відновлює зв'язок між нервами та м'язами ніг, який під час ампутації зазвичай розривається.

Це порушує природний зв'язок між м'язами та нервовою системою. Технологія AMI відновлює ці зв'язки, що дозволяє протезу отримувати сигнали від мозку і краще розуміти, як користувач хоче рухати своєю новою ногою.

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Для цього використовують спеціальний нейропротезний інтерфейс, який за допомогою електродів зчитує та аналізує м'язові скорочення і перетворює їх на рухи протеза.

Дослідження показало, що люди з ампутацією нижче коліна завдяки цій технології можуть нормально пересувати. Пацієнти з біонічною ногою, яка підключена до AMI, збільшили швидкість своєї ходьби на 41% порівняно з тими, хто використовував звичайний протез.

Це дозволяє їм ходити так само, як і людям зі звичайними ногами. Вони також можуть легко підніматися сходами та обходити перешкоди, що дозволяє їм адаптуватися до різних поверхонь на 32-43% швидше.

З 2016 року понад 50 людей отримали протез AMI, і багато з них відзначили значне зменшення болю та дискомфорту, пов'язаних із фантомними кінцівками. Це дає підстави вважати, що в майбутньому AMI може стати стандартним способом протезування після ампутації.

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту працюють над тим, щоб зробити цю технологію доступною для більшої кількості людей. Вони сподіваються випустити комерційну версію біонічної ноги протягом п'яти років.

Раніше ми розповідали, що вчитель фізичної культури, який втратив руку на фронті, через 5 місяців після реабілітації зміг закинути баскетбольний м’яч у кошик біонічною рукою.