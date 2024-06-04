"Пережили важкі поранення і ампутації кінцівок": ветеран Олексій освідчився коханій Анастасії

Колишній військовий Олексій, який втратив ногу після початку повномасштабного вторгнення, освідчився своїй коханій – Анастасії. Пара познайомилася під час відновлення після ампутацій.

Вони обоє пережили важкі поранення, які призвели до ампутації кінцівок. Анастасія та Олексій познайомилися у спеціалізованій клініці з протезування та реконструкції Superhumans.

"Ми познайомилися тут, із цього і почалася наша історія", – розповідає Олексій про початок їхньої з Анастасією історії кохання.

На відео, яке опублікував медичний заклад, Анастасія розповіла про їхні заручини. Причину появи на своєму безіменному пальці каблучки вона пояснювала, не стримуючи усмішки на обличчі.

Згодом до приміщення зайшов Олексій, який приїхав зустріти кохану після її виписки з клініки. Чоловік знову став на одне коліно і подарував коханій букет троянд.

У Superhumans розповіли, що наразі молодята готуються до весілля.

24-річна Анастасія Савка – снайперка. Раніше вона увійшла до списку проєкту "УП 100. Сила жінок".

Тоді вона розповідала, що доєдналася до війська без жодних сумнівів. Розлука із сином також не стала для них стресом, адже хлопчик залишився з дідусем та бабусею, а дівчина знала, заради кого бере в руки зброю.