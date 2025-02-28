Описали функції понад 20 тисяч генів: наукоці створили унікальну базу даних

Вчені зробили великий крок у розумінні генетичних механізмів людини, створивши найбільш повну базу даних про функції генів.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature, презентує унікальний ресурс, що містить інформацію про понад 20 тисяч людських генів, поєднуючи сучасні генетичні дані з еволюційним аналізом, пише Science Daily.

Над цим ресуром 150 науковців з різних країн працювали понад 25 років. Впродовж цього часу вони проаналізували більш ніж 30 тисяч наукових публікацій. Їхня робота особливо важлива для досліджень у сфері онкології, генетичних хвороб і молекулярної біології.

"Наша база дозволяє переходити від простого списку генів до розуміння їхніх біологічних функцій, що може бути корисним у розробці методів лікування", – пояснює Пол Д. Томас, один із керівників консорціуму Gene Ontology.

Вченим вдалося співставити дані про людські гени з генетичною інформацією інших організмів – від мишей і риб до бактерій. Це дозволило заповнити прогалини у знаннях про функції людських генів, використовуючи аналогічні процеси в інших живих істотах.

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"Досі ми мали величезну базу знань, яка стала основним джерелом інформації про функції генів людини. Тепер же ми додаємо контекст їхнього еволюційного розвитку, що робить ці знання ще точнішими", – додає Томас.

Хоча база містить інформацію про 82% білкових генів, близько 3600 генів залишаються без експериментально підтверджених функцій. Це відкриває нові напрями для досліджень у майбутньому.

Новий інструмент отримав назву PAN-GO functionome і тепер доступний для наукової спільноти. Вчені можуть використовувати його у своїх дослідженнях для аналізу великих обсягів генетичних даних.

Крім того, консорціум запрошує науковців долучатися до вдосконалення бази даних, додаючи нові відомості про гени через спеціальний портал.

"Тепер ми чітко бачимо, які аспекти ще залишаються незвіданими, і це допоможе науковій спільноті сфокусувати увагу на ключових питаннях", – підсумовує Томас.