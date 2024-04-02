Науковці з Кембриджа вважають, що рак можна "передбачити" за роки до появи симптомів

Науковці заявили, що онкозахворювання можна діагностувати за роки до перших симптомів та розростання пухлини.

Тести, що можуть виявити ранні зміни в клітинах, допоможуть розпочати лікування до появи симптомів.

Про це заявили у нещодавно відкритому Інституті раннього раку при Кембриджському університеті, повідомляє The Guardian.

Інститут вже запропонував варіанти, як можна визначити схильність до різних видів онкології, зокрема до раку стравоходу.

Що кажуть в Інституті раннього раку Кембриджа?

Вченим уже відомо, що у людей можуть бути "передракові стани", коли хвороба тривалий час залишається "в стані очікування". Інститут раннього раку, який вже отримав 11 мільйонів фунтів стерлінгів від анонімного донора, почав шукати шляхи боротьби з пухлинами до того, як з'являться симптоми.

Працівники установи почали досліджувати різні види раку. Науковці шукали спосіб, як виявляти схильність до раку за допомогою тестів, які можна провести для великої кількості людей.

"Латентність розвитку раку може тривати роками, іноді десятиліттями, перш ніж хвороба раптово проявить себе у пацієнта. Потім лікарі виявляють, що вони намагаються лікувати пухлину, яка вже поширилася по всьому тілу. Нам потрібен інший підхід, який може виявити людину, схильну до ризику раку", – каже директорка інституту Ребекка Фіцджеральд.

Зокрема, Фіцджеральд та її команда запропонували використовувати спеціально розроблений "цитоспонж" – своєрідну капсульну губку для набирання зразків клітин – щоб виявити схильність до раку стравоходу.

Губку ковтають, як таблетку, після чого вона розширюється в шлунку, а потім – витягується вгору по стравоходу. Опісля вчені мають дослідити зібрані клітини.

На ризик розвитку раку стравоходу вкажуть клітини, які містять білок TFF3 (він міститься тільки в передракових клітинах). Вчені кажуть, що цей тест можна проводити просто і в широких масштабах.

"Директорка Інституту, професорка Ребекка Фіцджеральд, стала першовідкривачем капсульної губки – нового тесту, який може виявити вдесятеро більше пацієнтів з печією та стравоходом Барретта, що є передвісником раку стравоходу.

Пристрій має на меті виявити хворобу, коли вона легше піддається лікуванню, таким чином допомагаючи більшій кількості людей вижити", – йдеться на сайті інституту.

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Ще один із підходів, який пропонує інститут – аналіз зразків крові, щоб виявити лейкемію. Дослідники уже проаналізували зразки крові жінок, які проходили скринінг на рак яєчників. Потім ці зразки отримали інше призначення.

За допомогою них дослідники зафіксували різницю показників у тих жінок, яким діагностували рак крові через 10 або 20 років після здачі крові, і у тих, хто не захворів.

"Ми виявили, що в крові людини відбуваються чіткі генетичні зміни більш ніж за 10 років до того, як у неї починають проявлятися симптоми лейкемії.

Існує велике вікно можливостей, яке можна використати для втручання і лікування, що зменшить шанси захворіти на рак", – сказав Джеймі Бланделл, керівник дослідницької групи в інституті.

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Схожої стратегії дотримується Харвір Дев – керівник групи, що досліджує рак простати.

Зараз його команда розробляє біомаркери, які дозволять краще визначати чоловіків із "зони ризику".

"Наші пілотні дані свідчать про те, що ці тести можуть бути набагато кращими, ніж наявні тести на простато-специфічний антиген, і вони матимуть вирішальне значення для виявлення хворих на рак передміхурової залози", – сказав Дев.

Рак розвивається поетапно, тому якщо виявити "підозрілі" клітини, хворобу можна буде зупинити або сповільнити, наголошують вчені. Також це допоможе виявити рак на ранніх стадіях, коли шансів на успішне лікування більше.

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Нагадаємо, раніше у США вчені виявили метод, що дозволяє перекрити постачання "палива" для раку.

Також ми пояснювали, які скринінги треба проходити для ранньої діагностики різних видів раку.