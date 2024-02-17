Серцевий напад значно підвищує ризик розвитку інших захворювань – вчені

Серцевий напад значно збільшує ризик розвитку інших серйозних захворювань, зокрема ниркової недостатності та цукрового діабету.

Як показує дослідження, опубліковане в журналі PLOS Medicine, у пацієнтів, які перенесли серцевий напад, подальші захворювання розвивалися набагато частіше, ніж у людей того ж віку та статі, в яких його не було, пише Medical Xpress.

Вчені з Університету Лідса проаналізували понад 145 мільйонів записів про близько 35 мільйонів дорослих пацієнтів, госпіталізованих протягом дев'ятирічного періоду.

Серед них понад 430 тисяч людей уперше перенесли серцевий напад. Середній вік пацієнтів з інфарктом становив 67 років. 66% пацієнтів були чоловіками.



Дослідники дійшли висновку, що серцеві напади можуть мати наслідки для здоров'я пацієнтів, зокрема викликати стани, які впливають на серце та кровоносну систему, а також спричиняють психічні розлади.



Зокрема, в майже третини цих пацієнтів розвинулися серцева або ниркова недостатності. Для порівняння, в людей, які не мали в анамнезі серцевого нападу, такі недуги траплялися значно рідше:



серцева недостатність – 9,8%;

ниркова недостатність – 19,8%.

Також приблизно у 22,3% осіб з досліджуваної групи розвинулася фібриляція передсердь, у 7% були подальші серцеві напади, а 17% осіб госпіталізовували з цукровим діабетом.



Серцева недостатність, фібриляція передсердь, інсульт, захворювання периферичних артерій, кровотеча, ниркова недостатність, діабет 2-го типу та депресія частіше виникали у людей, які перенесли серцевий напад.



Записи про госпіталізацію також вказують на те, що депресія виникала у 8,9% людей після серцевого нападу. Жінки були більш схильні до розвитку депресії після серцевого нападу, ніж чоловіки.



Особливо це стосувалося тих, хто переніс серцевий напад у молодшому віці. 21,5% жінок, яким на момент інфаркту не виповнилося 40 років, мали записи про госпіталізацію з приводу депресії в порівнянні з 11,5% чоловіків у тієї ж вікової категорії.



На відміну від інших наслідків для здоров'я, рак був менш вираженим у досліджуваній групі, ніж у контрольній. Приблизно у 13,5% осіб досліджуваної групи після серцевого нападу розвинувся рак, а в контрольній групі цей показник склав 21,5%.



Загалом з досліджуваної групи від будь-якої причини протягом дев'ятирічного періоду дослідження померли 38% осіб.



Нагадаємо, в Україні запустили чат-бот "На повні груди", який допоможе пацієнтам отримати більше інформації про діагностику та лікування раку легень.

