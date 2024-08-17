Вчені дослідили 34 підтипи нейронів, пов’язаних із залежностями: кожен з них – унікальний

Науковці ідентифікували 34 різні підтипи нейронів у прилеглому ядрі – ділянці мозку, яка відповідає за мотивацію, винагороду та залежності. Це може допомогти знайти більш ефективні методи лікування розладів.

Результати дослідження опублікували в журналі Scientific Reports, пише Neuroscience News.

Вчені з університету Пенсільванії проаналізували 48 040 ядер нейронів. Для цього вони секвенували (застосували метод визначення первинної структури) одноядерну РНК із мозку щурів.

Так їм вдалося виділити 34 різні підтипи середніх колючих нейронів (MSN). Кожен із них має унікальний генетичний профіль, наголошують науковці.

Раніше середні колючі нейрони вважали однорідною групою і не надавали їм особливого значення.

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Але в ході аналізу даних вчені прийшли до висновку, що у кожного з цих підтипів потенційно різні ролі у розладах, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин.

Крім того, дослідники виявили, що ці підтипи нейронів зберігаються у різних видів, тобто є у мавп, щурів і людей.

Тож результати можуть допомогти краще зрозуміти особливості функціонування та поведінки людського мозку.

Далі науковці сподіваються використати ці знання у розробці цільових методів лікування залежності та інших розладів мозку. Воно буде точно націлено на ці клітини – це збільшить ефективність терапії, але при цьому зменшить кількість втручань в організм.

Нагадаємо, нещодавно науковці з'ясували, що однією з причин раннього старіння дітей є алкогольна залежність їхніх батьків.