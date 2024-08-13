Науковці знайшли нову причину раннього старіння дітей: вона пов'язана з батьками і алкоголем

Раннє старіння може бути успадковано від батьків, що зловживають алкоголем

Батьки, які зловживають алкоголем, можуть передавати дітям симптоми раннього старіння – високий рівень холестерину, проблеми з серцем, артрит і ранню деменцію.

Це виявили вчені Техаської школи ветеринарної медицини та біомедичних наук. Результати дослідження опублікували в журналі Aging and Disease, пише Neuroscience News.

"Вчені поставити собі питання, чому діти, які ростуть у сім’ях, де зловживають алкоголем, більш сприйнятливі до захворювань.

Тепер ми знаємо, що вони успадковують дисфункцію своїх мітохондрій внаслідок зловживання психоактивними речовинами їхніх батьків. Дисфункція змушує цих людей виявляти ранні ознаки вікових захворювань, коли вони ще вважаються молодими, зазвичай у віці 40 років", – зауважив автор дослідження професор кафедри ветеринарної фізіології та фармакології Майкл Голдінг

Старіння спричиняє уповільнення поділу клітин, що обмежує здатність організму замінювати пошкоджені клітини чи тканини.

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"Старіння мозку призводить до когнітивної дисфункції та проблем із пам’яттю. Вчені вже давно знають, що надмірне вживання алкоголю може спричинити раннє старіння у дорослих", — сказав Голдінг.

Вони з'ясували, що раннє старіння може передатися у "спадок" окремо від мами чи тата, які зловживають алкоголем, але ситуація набагато гірша, коли обидвоє батьків мають таку залежність.

"Ми також спостерігаємо збільшення жиру в печінці, що створює рубцеву тканину. Це особливо часто зустрічається у нащадків чоловічої статі – вони мають більшу ймовірність розвитку захворювань печінки", – пояснив науковець.

Професор Голдінг з командою нещодавно виявив, що обидвоє батьків (а не лише матері), можуть сприяти розвитку у дітей фетального алкогольного синдрому.

"Існують різноманітні проблеми, які можуть виникнути у дітей відразу після народження через фетальний алкогольний синдром.

Варто зазначити, що звички батьків до вживання алкоголю можуть вплинути на тривалість життя та здоров'я цих дітей – без хронічних і виснажливих захворювань", – наголошує науковець.

Дослідники припускають, що покращення здоров’я мітохондрій за допомогою фізичних вправ і споживання вітамінів може допомогти відстрочити ці ефекти.

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Тож професор Голдінг виступає за те, щоб батьки загалом зменшили споживання алкоголю до зачаття.

"Загальний стан здоров’я обох батьків до вагітності має вирішальне значення для здоров’я нащадків.

Що більше ви як майбутні батьки можете зробити для формування здорового мислення та способу життя, то суттєвіший вплив матимете на здоров’я вашої дитини як одразу після народження, так і навіть у її 20-40 років", – додав вчений.

Нагадаємо, раніше науковці виявили зв'язок між дієтою, якої дотримується вагітна жінка, і розвитком аутизму в дитини.

Тоді як інша команда вчених загалом спростувала міф про "помірну" кількість алкоголю – незалежно від порції ці напої шкодять здоров'ю.