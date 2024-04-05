Чому деякі люди є ліворукими? Вчені знайшли підказку в одному з генів

Вчені знайшли ймовірну причину ліворукості. Вона криється у незвичних варіаціях кодування одного з генів.

Результати дослідження опубліковані у науковому журналі Nature Communications, повідомляють Neuroscience News та Inverse.

Домінування певної руки є відображенням асиметрії півкуль мозку. Якщо у людини домінує ліва півкуля – вона правша, якщо права – шульга. Ця асиметрія починає проявлятися під час внутрішньоутробного розвитку, що вказує її генетичну причину.

Група вчених із Нідерландів проаналізували ДНК 313 тисяч праворуких і 38 тисяч ліворуких людей у пошуках рідкісних генетичних варіантів.

Вони встановили, що ймовірною причиною ліворукості є ген TUBB4B. Він кодує тип білка під назвою тубулін, який "будує" циліндричні мікротрубочки. Це клітинні структури, які беруть участь у поділі клітин та формуванні війок, що забезпечують їхній рух.

Науковці зазначили, що у шульг TUBB4B має варіант кодування, який у 2,7 раза рідкісніший. Отже, те, як ген кодує білок, що утворює мікротрубочки, впливає на домінування певної руки.

Не всі шульги мають рідкісний варіант кодування гена TUBB4B, проте люди з ним більш схильні до ліворукості.

Подальший аналіз виявив зв'язок між ліворукістю та рідкісними варіантами кодування генів, пов'язаних з аутизмом і шизофренією. Вони мають спільні генетичні варіанти. Зокрема, йдеться про гени DSCAM та FOXP1. Це вказує на можливий зв'язок між ліворукістю та деякими порушеннями нейророзвитку.

Попри це, менше ніж 1% проаналізованих людей мали рідкісний генетичний варіант TUBB4B. Це свідчить про те, що такі особливості відіграють певну роль у ліворукості. Однак частіше вона є результатом поєднання генетичних, середовищних і, можливо, випадкових факторів.

Нагадаємо, вчені виявили варіації генів, які у 6 разів підвищують ризик ожиріння у дорослих.