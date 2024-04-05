Вчені виявили варіації генів, які у 6 разів підвищують ризик ожиріння у дорослих

Вчені знайшли варіації двох генів, які в шість разів підвищують ризик виникнення ожиріння. Однак вони ніяк не проявляються до досягнення людиною дорослого віку.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature Genetics, повідомляє Medical Xpress.

Для вивчення генів, що впливають на індекс маси тіла, група науковців із Кембриджського університету використала ДНК понад 500 тисяч людей.

Їм вдалося виявити два гени, які впливають на виникнення ожиріння, – BSN та APBA1.

"Ми ідентифікували два гени та їхні варіанти, які на популяційному рівні мають найсильніший вплив на ризик ожиріння, який ми коли-небудь спостерігали", – заявив співавтор дослідження Джайлз Єо.

Вчені встановили, що генетичні варіанти гена BSN можуть підвищувати ризик ожиріння в шість разів. Крім того, вони пов'язані з підвищеним ризиком неалкогольної жирової хвороби печінки та діабету 2-го типу.

За словами науковців, варіанти гена BSN впливають на одного із 6,5 тисячі дорослих.

На відміну від раніше виявлених "генів ожиріння", варіанти BSN і APBA1 не пов'язані з дитячим ожирінням. Це наштовхнуло дослідників на думку, що вони, можливо, відкрили новий біологічний механізм виникнення цього захворювання.

Як зазначають науковці, гени BSN та APBA1 беруть участь у передачі сигналів між клітинами мозку. Вони припускають, що на контроль над апетитом може впливати вікова нейродегенерація.

Якщо дослідники зможуть краще зрозуміти природу ожиріння, це дасть більше потенційних лікарських засобів для його лікування в майбутньому.

Нагадаємо, дослідження показало, що за останні 30 років кількість дітей з ожирінням зросла в чотири рази, а дорослих – вдвічі.