Вчені знайшли у тампонах 16 токсичних металів: серед них – свинець і миш’як

Вчені знайшли у тампонах кількох брендів, якими користуються мільйони жінок по всьому світу, токсичні метали. Зокрема, свинець, миш'як і кадмій.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Environment International, повідомляє MedicalXpress.

Група американських науковців проаналізувала 30 тампонів 14 різних брендів на рівні вмісту 16 металів: миш'яку, барію, кальцію, кадмію, кобальту, хрому, міді, заліза, марганцю, ртуті, нікелю, свинцю, селену, стронцію, ванадію та цинку.

Тампони придбали у різних країнах (США, Великій Британії та ЄС). Серед них були органічні та звичайні, відомих брендів та брендів великих торгових мереж.

Дослідники виявили, що метали були присутні в усіх типах тампонів. Жодна категорія не мала стабільно нижчих концентрацій усіх або більшості елементів.

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Водночас концентрація свинцю була вищою в неорганічних тампонах, а миш'яку – в органічних.

За словами вчених, метали могли потрапити до тампонів кількома шляхами. Наприклад, якщо це бавовна – вона могла поглинати метали з води, повітря, ґрунту або через сусідні забруднювачі (якщо бавовняне поле розташоване поблизу заводу).

Також деякі елементи могли навмисно додати під час виробництва – як складову пігменту, відбілювача, антибактеріального засобу тощо.

Результати дослідження викликають занепокоєння, адже шкіра піхви більш схильна до поглинання хімічних речовин, ніж на інших ділянках тіла. Крім того, залежно від країни, 50-80% жінок під час менструації використовують саме тампони.

"Хоча токсичні метали є повсюдними та ми піддаємося впливу низьких рівнів у будь-який момент часу, наше дослідження чітко показує, що метали також присутні в менструальних засобах, і що жінки можуть піддаватися вищому ризику їхнього впливу, використовуючи ці продукти", – сказала співавторка дослідження Катрін Шиллінг.

Метали підвищують ризик деменції, безпліддя, діабету та раку. Вони можуть пошкоджувати печінку, нирки та мозок, а також серцево-судинну, нервову та ендокринну системи. Крім того, метали можуть зашкодити розвитку плода.

Однак про шкоду для здоров’я металів саме у тампонах наразі невідомо.

Вчені планують провести нові дослідження та перевірити, скільки зі знайдених металів можуть вимиватися з тампонів і поглинатися організмом. Також вони визначать присутність інших хімічних речовин.

Нагадаємо, у США схвалили нову форму тампона – спіральну.