Бактерії можуть бути винні у діагнозі "психоз"? Вчені знайшли специфічний зв’язок

Про причини виникнення шизофренії вчені знають не багато. До появи хвороби можуть "докластися" фізичні, генетичні, психологічні фактори.

Та вчені знайшли ще одного потенційно винуватця психічних розладів – бактерії. Йдеться про представників Bartonella. ДНК цих бактерій переносять членистоногі (блохи, воші та кліщі) та домашні тварини.

Нове дослідження показало, що у пацієнтів з діагнозом шизофренія або іншого розладу ймовірність наявності ДНК цих бактерій у крові втричі вища, ніж у дорослих без цих розладів. Наукову роботу опублікували у журналі Frontiers in Psychiatry, пише Neuroscience News.

Вид бактерій Bartonella henselae асоціюється з хворобою котячих подряпин, яка донедавна вважалася короткочасною інфекцією. Існує принаймні 45 різних відомих видів цих бактерій, з яких 18 – інфікують людей.

Дослідники з Університету штату Північної Кароліни проаналізували зразки крові 116 людей, виявивши значну присутність ДНК Bartonella у тих, хто страждає на психоз.

Серед учасників:

29 осіб входили до контрольної групи;

16 були продромальними (тобто мали симптоми, але не було формального діагнозу);

51 – діти, підлітки або дорослі з психозами;

20 осіб – близькі родичі тих, у кого був діагностований психоз.

За результатами дослідження, 43% учасників з діагнозом психоз мали ДНК Bartonella в крові порівняно з 14% у контрольній популяції.

"Це дослідження додатково підтверджує зв’язок між інфекцією Bartonella та психозом і може мати важливі клінічні наслідки. Однак варто наголосити, що зв’язок не доводить причинність.

Інший важливий висновок полягав у тому, що частота позитивних тестів на антитіла до бартонеллозної інфекції суттєво не відрізнялася для контрольної групи та осіб з психозом. Це говорить про те, що ці бактерії широко впливають на населення, тому покладатися лише на результати аналізів не варто", – зазначив співавтор дослідження доктор Браян Феллон.