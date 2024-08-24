Очі як у мами: від чого залежить колір очей і як на це впливає генетика

Колір очей визначається кількома генами, які контролюють вироблення та розподіл пігменту меланіну в райдужній оболонці ока (райдужці).

Найрідкісніший колір очей – зелений. Проте серед блакитних, карих та інших іноді трапляються навіть червоні та різнобарвні очі.

З чим це пов’язано, та кому ми повинні завдячувати кольором своєї райдужки?

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Своїми коментарями щодо успадкування кольору очей з "УП. Життя" поділилася Христина Щубелка, лікарка-генетик Закарпатської Ендоклініки, доктор філософії, науковий співробітник Оклендського університету.

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Від чого залежить колір очей

Лікарка-генетик Христина Щубелка пояснює, що колір очей визначається кількома генами, які контролюють вироблення та розподіл пігменту меланіну в райдужній оболонці ока (райдужці).

"Основними є гени OCA2 та HERC2, розташовані на 15-й хромосомі. Ці гени взаємодіють, регулюючи рівень меланіну, що й визначає колір очей: від блакитного (мало меланіну) до коричневого (багато меланіну)", – пояснює науковиця.

Людина отримує дві версії кожного гена (їх ще називають алелі), від кожного з батьків. Від цих генів залежатиме колір очей, волосся, форма обличчя та інші ознаки.

Якщо алелі гена відрізняються, один з них буде безпосередньо впливати на певну ознаку, навіть якщо він є лише в одного з батьків – це домінантний ген (такі алелі відповідають за коричневий колір очей).

Тоді як ефект іншого алеля, який називається рецесивним, маскується. Щоб проявився рецесивний варіант гена – потрібно, аби він був у обох батьків (власники цих генів можуть мати блакитні очі).

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За словами лікарки, колір очей дійсно залежить від генетичної спадковості. Основні гени передаються від батьків до дітей, але не варто забувати про вплив генетики кількох поколінь.

"Наприклад, карі очі є домінантними, але це не означає, що в родині з карими очима не може народитися дитина з блакитними. Рецесивні алелі (версії генів) можуть залишатися "прихованими" в декількох поколіннях, і з’явитися в потомстві неочікувано", – розповідає лікарка-генетик Христина Щубелка.

Дослідження показують, що за колір очей можуть відповідати до 16 різних генів. Це допомагає пояснити, чому у двох батьків з однаковим кольором очей можуть народитися діти з абсолютно іншим забарвленням райдужки.

Колір очей дійсно залежить від генетичної спадковості. Paha_L/Depositphotos

Які кольори очей більш поширені

За даними Американської академії офтальмологів, понад 50% населення світу мають коричневі очі (колір може варіювати від світло-жовтого до темного карого).

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Науковиця Христина Щубелка зазначає: темний колір очей переважає, оскільки він пов'язаний з домінантними варіантами генів.

Домінантний ген, або домінантна версія гена, виражає себе сильніше, ніж рецесивний, тому проявляється частіше.

"Наприклад, якщо один із батьків має варіант гена, що кодує коричневі очі – шанси успадкування цього кольору дуже високі", – консультує фахівчиня.

Високий рівень меланіну в райдужці, волоссі та шкірі допомагає захистити людину від шкідливих сонячних променів. Чим більше меланіну в очах – тим темнішим буде їх колір. Це пояснює те, що коричневі та карі очі частіше зустрічаються в жаркому кліматі Африки та Азії, ніж в Європі. До прикладу, в Ісландії ймовірність зустріти корінних жителів з темними очима невелика.

За даними Американської академії офтальмологів, понад 50% населення світу мають коричневі очі (колір може варіювати від світло-жовтого до темного карого). LustreArt/Depositphotos

Лікарка додає: світлі очі, такі як блакитні або зелені – обумовлені рецесивними алелями, які менш ймовірно передаються. Для прояву цих кольорів потрібно, щоб обидва батьки мали відповідні рецесивні версії генів.

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В той час як коричневі очі отримують свій колір від меланіну, блакитні очі не містять жодного спеціального синього пігменту.

У людей з блакитними очима лише задній шар райдужки містить меланін – коричневий пігмент. Її передній шар не містить меланіну, що призводить до того, що волокна розсіюють і поглинають деякі довші хвилі світла, які потрапляють всередину. В результаті більше синього світла виходить назад і очі здаються блакитними.

Зелений колір очей – найрідкісніший, їх мають лише близько 2% населення планети.

Зелений колір зумовлений не лише кількістю меланіну, але й тим, як розсіюється світло. Оптичний ефект розсіювання світла від меланіну в цих очах робить їх зеленими.

Зелений колір очей – найрідкісніший, їх мають лише близько 2% населення планети. Steevy84/Depositphotos

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Чи можна заздалегідь передбачити колір очей дитини

Лікарка-генетик Христина Щубелка розповідає: можна оцінити ймовірність кольору очей дитини за допомогою генетичного аналізу батьків.

"Проте передбачити точний колір очей складно, оскільки він залежить від взаємодії кількох генів і генетичних варіантів. Це схоже на розгадування генетичної головоломки, де навіть незначні зміни можуть суттєво вплинути на кінцевий результат", – каже експертка.

При народженні діти часто не мають багато пігменту в райдужній оболонці ока. Тому іноді колір очей у немовлят може здаватися блакитними, а з часом змінювати свій колір.

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Приблизно через 12 місяців клітини починають виробляти меланін, і в міру того, як в райдужці накопичується більше меланіну – колір очей може потемніти.

Щоб проявився рецесивний варіант гена – потрібно, аби він був у обох батьків (власники цих генів можуть мати блакитні очі). Viculia/Depositphotos

Чому у людей бувають червоні чи рожеві очі

У людей із захворюванням, яке називається альбінізм, у шкірі, волоссі та райдужній оболонці ока майже немає меланіну.

За словами експертки, альбінізм – це спадкове захворювання, пов'язане з мутаціями в генах, що відповідають за вироблення меланіну, таких як TYR (тирозиназа) і OCA2.

Колір очей у людей з альбінізмом може варіюватися від світло-блакитного до коричневого та здатен змінюватися з віком. Коли світло проходить крізь райдужну оболонку – очі можуть здаватися червоними чи рожевими.

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"Люди з альбінізмом мають дуже низький рівень меланіну, або його повну відсутність, що може призводити до червоного або рожевого відтінку очей через просвічування кровоносних судин райдужки", – розповідає генетик Христина Щубелка.

Лікарка пояснює: альбінізм передається за аутосомно-рецесивним типом, тобто дитина повинна успадкувати дві копії мутованого гена (від обох батьків), щоб мати це захворювання.

Колір очей у людей з альбінізмом може варіюватися від світло-блакитного до коричневого та здатен змінюватися з віком. ufabizphoto/Depositphotos

Чи може людина мати різний колір очей

Гетерохромія – це стан, коли райдужні оболонки очей людини мають різний колір.

Існує кілька видів гетерохромії:

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повна гетерохромія – коли одна райдужка відрізняється від іншої за кольором;

частковою гетерохромія – коли частина райдужної оболонки відрізняється від решти;

центральна гетерохромія – коли є внутрішнє кільце, яке відрізняється за кольором від зовнішньої частини райдужки.

"Гетерохромія може бути спадковою або виникати внаслідок мутацій, травм, захворювань, або навіть впливу медикаментів", – зазначає експертка Христина Щубелка.

Якщо в родині є випадки гетерохромії, то ймовірність її передачі дитині підвищується. Лікарка наводить приклад гена FOXC2, що пов'язаний з деякими випадками спадкової гетерохромії.

Гетерохромія – це стан, коли райдужні оболонки очей людини мають різний колір. vivianoloza.gmail.com/Depositphotos