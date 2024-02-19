Вірус герпесу може подвоїти ризик розвитку деменції – дослідження

Науковці з'ясували, що вірус герпесу може вдвічі підвищити ризик розвитку деменції.

Про це свідчать результати довгострокового дослідження, опублікованого в науковому журналі Journal of Alzheimer's Disease, пише Science Alert.

Науковці вивчали зв'язок вірусу простого герпесу типу 1 (HSV-1) та ризик розвитку деменції. Для цього вони проаналізували дані 2 тисяч 70-річних людей у ​​Швеції.

У цій країні близько 80% дорослих є носіями антитіл до HSV-1, тобто колись їхня імунна система піддавалася впливу цієї інфекції.

Гіпотезу про те, що інфекції можуть спровокувати деякі варіанти хвороби Альцгеймера, вперше висунули ще в 1907 році, але протягом багатьох десятиліть наукове товариство ігнорувало її та сприймало “з великою ворожістю”.

У 1990-х роках фрагменти ДНК HSV-1 вперше виявили у мозку померлих пацієнтів з хворобою Альцгеймера. А в 2008-му вчені з'ясували, що HSV-1 присутній у 90% білкових бляшок у мозку померлих пацієнтів з хворобою Альцгеймера.

Однак у науковому світі не поспішали підтверджувати, що вірус герпесу якось може знизити когнітивні функції пацієнтів.

Читайте також : Дві третини населення планети мають вірус герпесу - ВООЗ

Дослідники з Уппсальського університету та Університету Умео у Швеції спостерігали за молодшими пацієнтами протягом більш тривалого періоду.

З усіх 1002 дорослих учасників, за якими вони спостерігали протягом 15 років, 82% були носіями антитіл до HSV-1. Ці пацієнти мали вдвічі більшу ймовірність розвитку деменції під час дослідження, ніж ті, хто не був носієм антитіл до вірусу герпесу.

“Особливість цього дослідження полягає в тому, що учасники приблизно одного віку. Це робить результати більш надійними, оскільки вікові відмінності, які в іншому випадку пов’язані з розвитком деменції, не можуть на них впливати”, – пояснила Еріка Вестін, епідеміологиня з Упсальського університету у Швеції.

Цікаво, що результати цього дослідження суперечать попереднім. Раніше вчені припускали, що провісники хвороби Альцгеймера – це вік і генетичний варіант під назвою APOE-4.

Вони вважали, що генетичний варіант APOE може посилити ймовірний вплив HSV-1 на імунну відповідь мозку.

Але учасники зі Швеції, які були носіями генетичного фактора ризику APOE-4, не мали більшої ймовірності погіршення когнітивних функцій, пов’язаного з антитілами до HSV-1.