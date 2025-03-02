Не лише "застуда на губах": чому виникає герпес і чи можна його повністю вилікувати

Людина з герпесом можна не мати явних проявів хвороби

Оновлено 02.03.2025 о 17:00

Вірус герпесу дуже легко передається між людьми. Лікування хвороби допомагає усунути її прояви, однак патогену, що провокує неприємні висипи на тілі, позбутися неможливо – він назавжди залишається в організмі.

Найчастіше герпесна інфекція вражає слизову ротової порожнини та губи. Однак різні типи вірусу можуть спричиняти висипи на геніталіях та інших частинах тіла.

А подекуди заражені вірусом люди можуть не мати жодних симптомів.

Попри те, як передається вірус і чи можна його вилікувати, розповідають у Міністерстві охорони здоров'я та New York Times.

РЕКЛАМА:

Що таке герпес і як він передається?

Загалом науковці виділяють 100 герпевірусів, але лише вісім із них заразні для людей.

Неприємні болючі утворення на губах зазвичай провокує версія вірусу простого герпесу першого типу. Натомість другий тип герпевірусу вражає генітально-анальні слизові.

Крім двох вірусів герпесу, також відомий вірус вітрянки (ГВЛ-3), Епштейна-Барра, цитомегаловірус та ГВЛ-6, 7 та 8. Останній може мати безсимптомний перебіг, але часом спричиняє розвиток онкологічних захворювань.

Керівниця відділу дитячих інфекційних хвороб Каліфорнійського університету (США), докторка Діна Булмберг розповіла The New York Times, що вірус герпесу "дуже заразний", тому його легко підчепити під час тісного контакту з інфікованим. Зокрема, поширеними шляхами інфікування можуть бути поцілунки або спільне вживання їжі чи напоїв.

Візуально не завжди можна визначити, чи людина має вірус – хворі здатні передавати герпес і не мати його видимих проявів. Щоб уникнути інфікування, варто дотримуватися правил особистої гігієни та мати лише захищений секс.

Читайте також : Як правильно вибирати та користуватися презервативами

У МОЗ зауважують, що більшість людей заражаються ГВЛ-1 у віці до 5 років від батьків чи інших дітей.

Герпесвіруси є доволі небезпечними для людей з ослабленою імунною системою, оскільки можуть уражати нервову систему та викликати серйозні ускладнення.

Які симптоми герпесу?

Характерними симптомами інфекції вважають:

виразки;

почервоніння;

висипи та свербіж.

Герпесвірусна інфекція також може протікати безсимптомно. Доктор Блумберг додає, що у випадку інфікування характерні висипи можуть з'явитися не відразу, а буває, що ознаки хвороби не з'являються ніколи.

Натомість у випадку появи характерних виразок, подібні спалахи можуть виникати протягом усього подальшого життя.

Дін Блумберг пояснила, що частота виникнення висипів, спричинених герпевірусом, у кожної людини може бути різною. Деякі інфіковані мають симптоми раз на рік, інші – частіше.

Як лікують прояви герпесу?

За словами докторки Блумберг, здебільшого висипи, характерні для першого типу герпесу, проходять самостійно приблизно через тиждень.

Але лікарі зазвичай рекомендують пацієнтам приймати противірусні препарати, які ефективно діють проти перших двох типів патогену.

За перших неприємних симптомів варто звернутися до лікаря, який може правильно діагностувати стан і призначити дієве лікування з урахуванням особливостей пацієнта.

Приймати ліки варто якомога швидше, адже це допоможе зменшити біль, скоротити час загоєння слизової, а подекуди й запобігти формуванню виразок.

Читайте також : В США вперше вакцинували азіатського слона проти вірусу герпесу

Якщо прояви герпесу трапляються понад шість разів на рік, лікар може порекомендувати супресивну противірусну терапію. Цей підхід передбачає, що пацієнт приймає препарати щодня для зменшення кількості, тяжкості та тривалості спалахів. Також терапія може зменшити ймовірність передачі вірусу іншим.

Подекуди лікарі рекомендують використовувати препарати місцевого застосування. Дерматологиня, докторка наук Сіді Васеф у коментарі The New York Times назвала такі лікарські засоби менш ефективними, ніж противірусні.

Лікарка пояснює, що засоби місцевого застосування не здатні усунути першопричину спалахів, зупинивши реплікацію вірусу герпесу. Водночас вони можуть зменшити біль і сприяти загоєнню виразок.

Докторка Блумберг радить уникати вживання будь-якої кислоти, як-от цитрусових або оцту, оскільки вони можуть спровокувати спалах хвороби. За наявності проявів герпесу допомогти послабити біль можуть холодні напої, лід і морозиво.

Чи можна вилікувати герпес?

Хоча окремі епізоди герпесу минають, вірус не зникає з організму остаточно, а переходить у деактивований стан у нейронах людини.

"ВПГ-1 – це хронічна інфекція, проти якої не існує ліків", – пояснила Сіді Васеф.

Тригером для активації вірусу може стати:

інтенсивне сонячне випромінювання;

механічне пошкодження нерва;

тимчасове чи постійне порушення імунітету.

Якщо ви знаєте, що спричинило прояви патогену, можна спробувати уникати цього тригера. Наприклад, якщо виразки викликає сонячне випромінювання, слід користуватися сонцезахисним кремом та бальзамом для губ із рівнем захисту щонайменше SPF 30.

Докторка Джонстон зауважила, що вчені працюють над вакциною про герпевірусу, але препарат досі перебуває на стадії дослідження та тестування. Крім того, вчені розробляють терапію, яка змінює ДНК вірусу в тілі людей.

Дослідження 2024 року показало, що це спосіб допоміг видалити 90% вірусу герпесу першого типу і 97% другого в організмі мишей.

Раніше науковці виявили, що вірус герпесу може вдвічі підвищити ризик розвитку деменції.