ВООЗ класифікувала тальк як "ймовірно канцерогенний" для людини

Онкологічне агентство Всесвітньої організації охорони здоров'я класифікувало тальк як "ймовірно канцерогенний" для людини. Однак поки що беззаперечних доказів цього немає.

Про це йдеться у заяві Міжнародного агентства ВООЗ із дослідження раку (IARC) та дослідження, опублікованому в науковому журналі The Lancet Oncology, повідомляє MedicalXpress.

За словами агентства, рішення оголосити тальк як "ймовірно канцерогенний" ґрунтується на "обмежених доказах" того, що він може викликати рак яєчників у людей, "достатніх доказах" його зв'язку з раком у щурів і "переконливих доказах" того, що він проявляє канцерогенні ознаки в клітинах людини.

Тальк – це природний мінерал. Він використовується для виготовлення талькової дитячої присипки та косметики. За даними IARC, саме через ці продукти більшість людей найчастіше взаємодіють із тальком.

Однак найбільше цей мінерал впливає на тих, хто займається його видобуванням, переробленням або використовує його для виготовлення продуктів.

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IARC заявило, що існують дослідження, що показують збільшення захворюваності на рак яєчників у жінок, які наносили тальк на свої статеві органи.

Однак агентство не виключає, що тальк у деяких дослідженнях був забруднений азбестом, який викликає рак.

"Причинна роль тальку не може бути повністю встановлена", – йдеться у висновках IARC.

За словами статистика з Відкритого університету Великої Британії Кевіна Макконвея, який не брав участі в дослідженні, йдеться лише про потенційну небезпеку тальку.

Віз зазначає, що дослідження ґрунтувалися на спостереженнях, тому не могли довести причинно-наслідковий зв'язок. А отже "немає жодних доказів того, що використання тальку викликає підвищений ризик раку".

Також IARC класифікувала як канцерогенний акрилонітрил – хімічну сполуку, що використовується для виготовлення багатьох споживчих товарів – від волокон в одязі та килимах до пластмас.

Фахівці знайшли "достатні докази" зв'язку акрилонітрилу з раком легенів.

Нагадаємо, у 2018 році на компанію Johnson&Johnson подали до суду понад 6 тисяч людей через дитячу присипку на основі тальку. Вони стверджували, що цей продукт викликає рак яєчників та мезотеліому – рідкісний рак тканин.

Раніше, у 2017 році, суд у Каліфорнії зобов'язав Johnson&Johnson виплатити 417 мільйонів доларів жінці, якій діагностували рак яєчників після використання товарів із вмістом тальку для жіночої гігієни.