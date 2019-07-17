Як вилікувати рак: ефективні методи в Україні та світі

З цього матеріалу ви дізнаєтесь: Чому так важко вилікувати рак

Як лікують онкозахворювання

Як потрапити на клінічні дослідження



Він вирішив вижити попри все.

Спочатку переконав усіх, що він "дитина", наша плоть та кров, і її не можна кривдити.

А ще – вмовив співпрацювати з ним тих, хто має нас захищати.

Це не наукова фантастика. Так діє рак.

ЧОМУ ТАК ВАЖКО ВИЛІКУВАТИ РАК

Рак має майже таке ж ДНК, як і людина, що страждає на онкологічне захворювання, тому імунній системі важко вчасно його виявити.

Пухлини розмножуються і мутують. Тож лікування, яке діяло на пухлину на початкових стадіях, вже неефективне проти її нового "клону" на більш пізніх.

Рак може "співпрацювати" зі здоровими клітинами. Як показали нещодавні дослідження, такі клітини створюють сприятливе середовище навколо пухлини, що допомагає їй побудувати нові кровоносні судини та розвиватись.

Це лише декілька причин, чому так важко вилікувати рак раз і назавжди.

Фото vitanovsky/Depositphptos

Хірурги вирізали жінкам з раком грудей пухлини і все, що оточує молочні залози – м’язи, лімфатичні вузли тощо. Спотворювали жінок, але рак повертався.

Вони намагались спалити його радіацією – а він повертався. Ховався ненадовго після перших в історії курсів хіміотерапії і повертався міцнішим.

Про нього мовчали довго, хоча ця хвороба існує стільки ж часу, скільки й цивілізація.

Зараз, рак – одна з найдослідженіших хвороб людства. І перше, що нам варто знати – наші сили поступово зрівнюються.

Медицина вже може розповісти, як вчасно діагностувати рак та запропонувати нові методи лікування, які значно продовжують життя і поліпшують його якість.

ЯК ЛІКУЮТЬ РАК

Лікування раку – комплексний процес.

Медицина довго мріяла про чарівну пігулку від цієї хвороби, але ми наблизились до лікування онкозахворювань лише тоді, коли зрозуміли: єдиного препарату не існує – бо немає універсального типу раку.

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Лікування онкології – це і хірургічне втручання (за необхідності), і хіміо та променева терапії.

Також можливе залучення гормональної терапії та сучасні підходи на кшталт імунотерапії та таргетної терапії.

Хіміотерапія

Свого часу вона стала проривом й досі залишається одним з основних видів лікування багатьох типів раку.

Хіміотерапія пошкоджує не лише ракові клітини. Під "обстріл" потрапляють і здорові. Через це людина переживає важкі побічні ефекти.

Найчастіше страждають:

клітини кісткового мозку, через що клітин крові меншає (еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів);

волосяні фолікули, тож людина втрачає волосся;

клітини слизової рота, системи травлення та репродуктивної системи. Внаслідок цього людина може відчувати нудоту та інші проблеми з травленням, а також розлади сексуального характеру.

Хіміотерапія може пошкодити серце, нирки, легені, нервову систему тощо.

Фото racorn/Depositphotos

"Те, як людина перенесе хіміотерапію – індивідуальне питання. Наприклад, не обов’язково, що випаде волосся, – розповідає ізраїльський онколог Еран Нізрі.

Підхід до хіміотерапії має бути дуже персоніфікованим, лікар та пацієнт разом зважують всі переваги та ризики.

3% пацієнтів з раком помирають через хіміотерапію. Коли онколог призначає це лікування, він має постійно спостерігати за хворим, проводити аналізи".

Перед хіміотерапією обов’язково перевіряють:

загальний аналіз крові,

стан серця (деякі препарати хіміотерапії можуть впливати на серцевий м’яз),

стан нирок,

стан печінки,

аналіз крові на гепатит,

аналіз крові на ВІЛ (в Україні лише за письмової згоди пацієнта).

Опромінення

Опромінення або променева терапія – лікування раку високими дозами радіації.

Вона пошкоджує ДНК ракових клітин та запускає механізм самознищення. Існує два основних види променевої терапії:

Внутрішня – локальний вид терапії, спрямований на конкретну частину тіла

Дистанційна – спеціальний апарат на відстані опромінює тіло з різних боків

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За допомогою опромінення лікують такі види раку: рак щитовидної залози, легень, грудей тощо.

Побічні ефекти від променевої терапії залежать від того, який саме орган чи частину тіла опромінюють.

Загалом це:

втрата волосся;

проблеми з ковтанням (особливо під час опромінення голови та шиї);

зміни у відчутті смаку;

втрата апетиту;

нудота та/або блювота;

діарея;

розлади сексуального характеру тощо.

Імунотерапія

На відміну від інших ліків, які впливають на пухлину, імунотерапія допомагає нашому імунітету розпізнавати ракові клітини та нищити їх.

"Не варто вважати це панацеєю", – відразу наголошує дерматолог-онколог Марія Кукушкіна.

Терапія може мати різні форми, але найчастіше – це крапельниці. Препарати імунної терапії зареєстровані й в Україні.

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У деяких випадках вони є основою лікування. Наприклад, при меланомі або раку легень часто найперше використовують саме імунотерапію. За словами онколога, вже накопичився успішний досвід використання цих препаратів.

Клінічні дослідження показали: якщо пацієнти з меланомою 4 ступеню розпочинали лікування з імунотерапії, то 48% хворих проживали 5 років після встановлення діагнозу.

"Ви навіть не уявляєте, наскільки це гарні результати", – каже Марія Кукушкіна.

Пацієнти з пізньою стадією меланоми, за даними клінічних досліджень, відповідають на традиційну хіміотерапію менш ніж у 10% випадків. Це не чутливий до хіміотерапії тип пухлини.

Але лікарі закликають не забирати надії у пацієнта і, якщо інших можливостей лікування немає, застосовувати цей метод.

"Імунотерапія – дуже дорогий вид лікування. Мова йде про сотні тисяч доларів. Мало хто в Україні може це собі дозволити.

Я б хотіла найперше обговорювати з пацієнтами побічні ефекти, особливості терапії, але реальність така, що спершу питаю пацієнта, що він може собі дозволити.

Якщо сказати людині з меланомою, що хіміотерапія не допоможе – це забрати останній шанс. А якщо вона потрапить в ці 8% пацієнтів, які реагують на лікування?" – зауважує лікарка.

Найчастіші побічні ефекти імунотерапії – аутоімунні захворювання, коли імунітет починає атакувати наші власні органи та тканини. Медицина має чималий досвід їхнього контролю.

Зараз наука вивчає, як імунотерапія може допомогти у лікуванні різних типів раку.

Таргетна терапія

Таргетна терапія – це новий вид лікування раку, переважно у формі пігулок. Відрізняється від хіміотерапії тим, що націлена на ракові гени, білки та тканини, завдяки яким пухлина виживає та зростає.

"Наприклад, у нас є ген HER2, який виробляє протеїн HER2, який в свою чергу є мембранним рецептором клітин молочної залози. Зазвичай, він контролює розмноження клітини.

Але 25% випадків раку грудей спричинено порушеннями у роботі гену HER2. Він продукує багато копій самого себе, що й провокує ріст пухлин.

Таргетна терапія може зупинити цей процес", – каже генетик та заступник директора з наукової роботи лабораторії CSD Дмитро Шапочка.

Частіше цю терапію використовують на 3-4 стадії раку.

Фото avarand/Depositphots

Таргетна терапія може:

блокувати або вимикати сигнали, які дозволяють раковим клітинам зростати та розмножуватись;

не дозволяти клітинам жити довше, ніж потрібно;

руйнувати ракові клітини.

Науковець додає, що деякі таргетні препарати не просто діють на пухлину, але й, як і у випадку з імунотерапією, задіюють нашу власну імунну систему для боротьби з хворобою.

Не всі ракові пухлини можуть бути мішенню для таргетної терапії. Показати, чи можна з даною конкретною пухлиною впоратись за допомогою таргетної терапії можуть аналізи на визначення "таргету" пухлини, тобто чи є у неї специфічні гени, білки та тканини, які сприяють її росту.

ЯК ВИЗНАЧИТИ, ЯКЕ ЛІКУВАННЯ ПОТРІБНЕ

Найкраще лікування раку – це його рання діагностика.

Варто звертати увагу на такі симптоми:

незрозуміла втрата ваги;

лихоманка;

сильна втома;

постійний біль;

зміни в кольорі шкіри;

тривалі запори, діарея, кров в калі;

білі плями у роті та на язиці.

Серед скринінгів, які показали свою ефективність у виявленні ранніх симптомів раку:

скринінг на меланому (проводиться раз на рік),

мамографія молочних залоз,

комп'ютерна томографія легенів,

колоноскопія та фекальний імунохімічний тест (для виявлення раку товстого кишківника та прямої кишки),

тест на папіломавірус та ПАП-тест (для попередження раку шийки матки).

Докладніше про заходи, необхідні для своєчасного виявлення хвороби, ви можете прочитати у нашому матеріалі: "Все про ранню діагностику раку: симптоми та аналізи"

Якщо діагноз рак підтверджено, то наступним етапом діагностики є імуногістохімія. Цей аналіз є важливим незалежно від виду раку та типу лікування.

"Якщо гістологія дає відповідь, чи маємо ми справу саме з раковою пухлиною, імуногістохімія дозволяє обрати для пацієнта більш ефективне лікування саме для його випадку", – стверджує професор-онколог Ігор Бондаренко.

Також існують додаткові аналізи на визначення мутацій та інших генетичних особливостей пухлини, які можуть показати, чи піддається онкологічне утворення таким сучасним типам лікування як таргетна терапія.

Деякі аналізи можна виконати у держустановах, наприклад, Інституті раку. Деякі – лише у приватних лабораторіях.

Генетик Дмитро Шапочка додає, що у лікуванні варто керуватись не лише результатами аналізів, але й станом хворого.

"Ефект від імунотерапії триваліший, але дієвість цього методу пацієнт та лікарі можуть побачити в середньому через три місяці.

У людини не завжди є цей час. Тому іноді краще розпочинати лікування саме з таргетної терапії – вона діє швидко, хоч і програє імунотерапії у тривалості результатів.

Іноді варто застосовувати комплекс дій: покращити стан людини таргетною терапією і потім перейти до імунної", – зазначає він.

В Україні вже можна підібрати максимально ефективне лікування для деяких видів пухлин.

За допомогою додаткових молекулярних аналізів визначають такі генетичні особливості пухлини як BRAF мутації (помилки в генах) для хворих з меланомою та HER2 ампліфікації (багато копій одного гену) тим, кому діагностували рак грудей чи шлунку.

Наявність цих особливостей вказує на те, що пухлина може відповісти на таргетну терапію.

Генетик додає, що імуногістохімія, вартість якої приблизно 300 гривень, також може визначити наявність HER2 ампліфікації, але іноді вона надає сумнівний результат та потребує уточнення.

І тоді зразки пухлини варто направити на молекулярний аналіз до лабораторії, яка має для цього ресурси.

Лікарі зауважують, що витрачати гроші на складні молекулярні аналізи з визначення мутацій щодо того, чи лікується пухлина препаратами таргетної терапії варто, лише якщо у вас є гроші й на лікування.

КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – ШАНС НА ЛІКУВАННЯ

То нові методи лікування раку – це для заможних?

Ні. Завдяки участі у клінічних дослідженнях пацієнт може безоплатно отримати як традиційне лікування для свого типу раку, так і новий препарат, який, можливо, вилікує людину чи дозволить їй пожити довше та якісніше.

На думку лікарів, перше, що необхідно змінити у системі проведення таких досліджень в Україні – ставлення до них.

"Клінічні дослідження у нашій країні овіяні міфами, – розповідає завідувач відділом загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології НАН України Віктор Досенко. – Люди бояться їх, вважають, що на них ставлять експерименти.

Проте є суворі правила проведення таких досліджень, захист прав пацієнтів".

Багато ліків, які тестують під час досліджень, вже схвалені та пройшли необхідні тестування на безпечність та ефективність.

Але вченим необхідно наростити об’єм дослідницької бази. Зрозуміти, чи не різниться ефект ліків від, наприклад, молекулярно-біологічних особливостей захворювання.

"Для пацієнтів – це реальний шанс і можливість отримати доступ до найсучасніших наукових розробок безоплатно.

Пацієнт під час клінічних досліджень є повністю захищеним. Він застрахований за міжнародними стандартами. Клінічні дослідження в Україні проходять за тими самими протоколами, що й в США чи Європі", – пояснює вчений.

Інформація про клінічні дослідження, в яких пацієнти можуть взяти участь, доступна на сайті Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я. Шукати варто за видом раку, на який хворієте ви чи близька людина.

Професор Ігор Бондаренко пояснює: якщо ви вирішили взяти участь у клінічному досліджені, важливо розуміти, що ви отримуєте доступ до діючого препарату у будь-якому разі.

"Потрапляння у плацебо-контрольовану групу означає, що хворий буде отримувати реальні, діючі препарати та, можливо, додатково плацебо.

Мова не йде про те, давати медикаменти учаснику дослідження чи ні, а про те: давати три препарати чи два препарати + плацебо.

Це допоможе лікарю з'ясувати, яка кількість та комбінація препаратів є найбільш ефективною", – пояснює онколог.

БЕЗОПЛАТНІ ЛІКИ ДЛЯ ОНКОХВОРИХ

Не лише інноваційне лікування може бути доступним. Якщо людині встановили онкологічний діагноз й призначили ліки, вона може перевірити, чи є вони на балансі лікарні.

Якщо медзаклад має певні закуплені за держкошт препарати, пацієнту їх зобов'язані видати безкоштовно.

"Мультидисциплінарна комісія лікарів-онкологів призначає лікування. Те, що є – хворий отримує безоплатно, решту – купує в аптечній мережі", – каже головний онколог управління охорони здоров'я Черкаської ОДА Віктор Парамонов.

Перевірити наявність того чи іншого препарату по областях можна на likycontrol.org.ua.

За словами онколога така інформація може бути й на сайті обласних онкодиспансерів.

Наприклад, Черкаського обласного онкологічного диспансеру. Оновлення інформації – щоп'ятниці.

Скрін з сайту Чернігівського обласного онкологічного диспансеру

ХОЧЕШ ПЕРЕМОГТИ РАК – ПЕРЕМАГАЙ СТРАХ

Світ зробив величезний прорив у лікуванні раку. Зі стовідсоткового вироку рак перетворився на хворобу, яку можна контролювати.

"Ми повинні змінити мислення людей. Прибрати традиційний жах перед раком. Він шкодить. Через нього люди відмовляються від лікування. Тягнуть з діагностикою, – каже Віктор Досенко.

Це просто хвороба. Зараз 95% пацієнтів з лейкозом гарантовано живуть 5 років після встановлення діагнозу. Раніше такі люди не проживали й місяця після діагностики.

У 21 сторіччі ви можете захворіти на рак, одужати, прожити 20 років і померти, перейшовши дорогу на червоне світло".

Рак – це не прокляття, не покарання. Це хвороба. І вона лікується.

Наталія Бушковська, журналістка УП.Життя

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