Деякі страви із закладів швидкого харчування можуть перевищити денну норму калорій – дослідження

Взявши страви "з собою" можна з’їсти більше денної норми калорій

Деякі страви, які можна придбати у закладах швидкого харчування чи супермаркетах і взяти "з собою", містять більше калорій, ніж рекомендують споживати на день.

Фахівці британського агентства інновацій суспільного блага Nesta, які вивчали харчові звички жителів Великої Британії, дійшли висновку, що 6 із 10 страв мають понад 600 калорій – саме стільки рекомендують споживати на обід та вечерю, щоб не набрати зайвої ваги. А кожна третя страва містить вдвічі більше – 1200, пише The Guardian.

Компанія Nesta проаналізувала, які продукти харчування купували майже 6 тисяч людей з Англії, Шотландії та Уельсу з квітня по грудень 2021 року. До уваги також взяли дані Кембриджського університету та споживчих груп Kantar і NIQ Brandbank.

Вони виявили, що готові страви з полиць супермаркету, які зазвичай складаються з канапки, закуски та напою, містять в середньому 780 калорій, що перевищує рекомендовані 600.

Також науковці з’ясували, що люди споживають в середньому 300 калорій на день з їжею та напоями, які беруть з собою.

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Крім того, кава та газовані безалкогольні напої складають 12% від усіх калорій, які споживають люди поза домом.

За даними Nesta, піца є одним із найбільш калорійних продуктів і зазвичай має від 2000 до 2400 калорій. Пачка чипсів містить понад 3000 калорій, бургер, курячі нагетси, гарнір і безалкогольний напій – 1658. Наприклад, риба з чипсами – популярна страва серед британців – має 1425 калорій.

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