Шалені енерговитрати: вчені підрахували, скільки треба калорій, щоб виносити дитину

Скільки треба калорій, щоб виносити дитину

Науковці з Австралії підрахували, що для людини енерговитрати під час вагітності становлять близько 50 тисяч харчових калорій.

Про це свідчать результати дослідження, опубліковані у журналі Science, пише The New York Times.

Раніше вчені припускали, що більша частина енергії, яка бере участь у розмноженні, накопичується в плоді.

Однак еволюційний біолог з Університету Монаш Дастін Маршалл та його колеги виявили, що у плоді зберігається до 4% загальних витрат енергії. А 96% – енерговитрати, якої потребує організм жінки.

Дослідники також зібрали дані щодо енерговитрат на відтворення 81 виду – від комах до змій і кіз.

Вони виявили, що розмір тварини має великий вплив на те, скільки енергії їй потрібно для відтворення. Наприклад, коловертки (мікроскопічні тварини, що пересуваються за допомогою війкового апарату) потребують менше мільйонної частки калорії, щоб вивести одне потомство. Натомість білохвоста лань для народження дитинчати потребує понад 112 тисяч калорій.

Метаболізм виду також відіграє певну роль. Теплокровні ссавці споживають втричі більше енергії, ніж рептилії та інші холоднокровні тварини такого ж розміру.

Не менш важливою характеристикою є тип вагітності у тварин. Наприклад, змії, які відкладають яйця, споживають набагато менше енергії, ніж живородні представниці виду.

Крім енерговитрат на "підживлення" ембріона, багато видів також мають плаценту для передачі поживних речовин.

Саме тому, на думку науковця Маршалла, самки ссавців, які віддають багато енергії під час вагітності, докладають чимало зусиль, щоб доглядати за новонародженими дитинчатами.

Нагадаємо, раніше вчені виявили, що вагітність призводить до змін у всіх органах вагітних мавп.