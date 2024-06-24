Y-хромосома скорочується та еволюціонує швидше за X-хромосому: що це означає

Вчені дослідили статеві хромосоми приматів і виявили, що Y-хромосома дуже швидко еволюціонує. Водночас X-хромосома залишається статичною.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature, повідомляє IFLSciense.

Усі люди мають 23 пари хромосом, одна з яких містить статеві хромосоми. У жінок – XX, у чоловіків – ХY.

Дослідники, проаналізували геноми для X і Y хромосом п'яти людиноподібних мавп – шимпанзе, бонобо, горил, борнейських орангутангів і суматранських орангутангів – а також однієї меншої мавпи, сіамангового гібона. Потім вони додали людські дані, порівнявши показники семи приматів.

Виявилося, що Y-хромосоми переважно сильно відрізняються між видами, тоді як X-хромосоми в основному схожі.

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Наприклад, понад 90% послідовностей Х-хромосоми мавпи збігаються з Х-хромосомою людини, що свідчить про відносно невеликий ступінь змін за мільйони років еволюції. Однак лише 14-27% Y-хромосом мавп збігаються з людською версією, що свідчить про велику кількість швидких змін.

"Ступінь відмінностей між Y-хромосомами цих видів був дивовижним. Деякі з них розійшлися з людською лінією лише 7 мільйонів років тому, що з точки зору еволюції не так вже й багато часу. Це свідчить про те, що Y-хромосоми еволюціонують дуже швидко", – зазначила співавторка дослідження Катерина Макова.

Ймовірно, причина криється у тому, що Y-хромосома не обмінюється великою кількістю генетичної інформації з іншими хромосомами, а отже схильна до великої кількості делецій (мутацій, при якій вилучається частина хромосоми або послідовність ДНК) та інших типів мутацій. Як наслідок, Y-хромосома з часом стає коротшою.

"Ми виявили, що Y-хромосома мавпи скорочується, накопичує багато мутацій і повторів, а також втрачає гени", – розповіла Макова.

Саме через цю деградацію і зʼявилося припущення, що Y-хромосома перебуває у ссавців на шляху до вимирання. Однак вчені з'ясували, що хоча вона і може зменшуватися, але навряд чи зникне повністю, оскільки деякі її гени "еволюціонують під впливом очищувального відбору".

Зокрема, до нього входить використання паліндромів – послідовностей генів, які повторюються у дзеркальному відображенні, створюючи дві ідентичні копії, що стикаються між собою. В результаті, будь-яке пошкодження однієї копії може бути виправлене шляхом обміну інформацією з сусідньою ділянкою відповідної ДНК.

Тому, за словами Макової, Y-хромосома навряд чи зникне найближчим часом.

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