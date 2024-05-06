Як часто треба мити волосся дитині? Відповідає лікар-трихолог

Як часто треба мити дитяче волосся

Догляд за волоссям є невід’ємною частиною гігієни дитини. Утім частотність цієї процедури залежить від певних факторів.

Лікар-трихолог, дерматолог і засновник клініки Khobzei Clinic Кузьма Хобзей розповів "УП. Життя", як часто треба мити волосся дитині.

За словами фахівця, частота миття волосся залежить від віку дитини та рівня її активності.

"У дітей, які ще не пройшли період статевого дозрівання, сальні залози ще не працюють належним чином. І основне забруднення волосся відбувається під час прогулянок чи різних активностей.

Нерідко проводячи огляди, ми знаходимо у волоссі пісок, бруд, ворсинки, елементи рослин та інше. Тому якщо дитина відвідує дитсадок або початкову школу, то голову треба мити щонайменше раз на тиждень. За потреби – двічі або тричі", – пояснив Кузьма Хобзей.

Частота миття волосся залежить від певних факторів Kryzhov/Depositphotos

Натомість у період статевого дозрівання волосся забруднюватиметься більше і частіше. Це пов’язано із гормональною перебудовою організму, яка може спровокувати підвищене виділення шкірного сала.

"Треба зважати, як працюють сальні залози. Якщо сильно жирніє, то можна мити волосся щодня шампунем для дорослих. Підліткам важливо виглядати гарними, щоб почуватися комфортно у колі ровесників", – розповів експерт.

За словами Хобзея, зважаючи на стан і потреби волосся, можна використати також й інші засоби – маски, бальзами, кондиціонери.

"Потрібно розуміти, що дитяче волосся, як і в дорослого, теж може зазнавати негативного впливу сонця, фену, фарби, хлорованої води тощо. Після такого воно стає сухим і потребує зволоження.

Використовувати засоби для дорослих можна. У цьому немає нічого страшного. Це – лише стереотип, у якому немає логіки", – зазначив лікар-трихолог Кузьма Хобзей.

Однак не слід мити волосся милом. Це може нашкодити.

"Мило буде нейтралізувати кислоту на поверхні шкіри та змінювати рН. Як наслідок, порушується мікрофлора і будуть сприятливі умови для розвитку грибків. Також воно може пересушувати шкіру голови", – зазначив лікар-дерматолог і трихолог Кузьма Хобзей.