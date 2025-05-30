Як діяти у масовій надзвичайній ситуації, щоб не заважати рятувальникам? Інструкція МОЗ

Коли стається вибух, пожежа чи завал, люди зазвичай відчувають паніку, розгубленість, потребу діяти або тікати.

Та в масових випадках саме неправильні дії свідків можуть завадити тим, хто рятує життя професійно, пояснюють у Міністерстві охорони здоровʼя.

Масовий випадок – це ситуація, коли постраждалих так багато, що ресурси (медичні, рятувальні, логістичні) не встигають впоратись у стандартному режимі. І кожна зайва або хаотична дія може коштувати комусь життя.

У МОЗ пояснили, як поводитися в масових ситуаціях, щоб не завадити роботі медиків, рятувальників і поліції.

Що відбувається з людьми під час масового випадку

Шок і дезорієнтація

Люди тремтять, не можуть зосередитись, не розуміють, куди йти. Реакція "що сталося?" – типовий прояв.

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Панічна розгубленість

Поширеними реакціями є істерика, біг, заціпеніння, хаотичні спроби допомоги, які можуть нашкодити (наприклад, переміщення постраждалих без фіксації хребта).

Наслідування натовпу

Люди починають копіювати поведінку інших, навіть якщо вона небезпечна. Іноді вони хочуть допомогти, але насправді заважають фахівцям.

Пошук інформації і близьких

Лунають дзвінки, вимоги пояснень, іноді – конфлікти з рятувальниками.

Короткий сплеск мобілізації

Хтось намагається діяти логічно, однак без підготовки навіть ця допомога може бути шкідливою.

Які дії дійсно допомагають екстреним службам? Поради МОЗ

✅ Якщо ви стали свідком масового випадку, викличте екстрені служби й передайте їм інформацію.

✅ Виконуйте інструкції рятувальників, поліціянтів, військових і медиків.

✅ Уникайте самостійного "геройства", що може нашкодити іншим або вам самим.

✅ Коли прийдуть медики, не біжіть до них, якщо вашому життю нічого не загрожує.

Краще допоможіть організувати чергу на отримання допомоги, а в разі евакуації – координувати порядок виходу або переміщення.

✅ Якщо ви проходили навчання з надання домедичної допомоги (наприклад, курс "Stop the Bleed"), – можете допомагати постраждалим у межах своїх знань і навичок

✅ Дійте за принципом: спитай, що потрібно, і не роби зайвого.

✅ Поки екстрені служби їдуть – за можливості приберіть транспорт, що блокує під’їзд до місця.

Яку інформацію повідомляти рятувальникам?

Зателефонуйте 112 або 103 і чітко опишіть ситуацію. Можна користуватися міжнародним алгоритмом M/ETHANE:

M (Major incident declared) – повідомлення про масовий випадок, який потребує масштабного реагування;

E (exact location) – точне місце події;

T (type of incident) – тип інциденту (пожежа, вибух, ДТП тощо);

H (hazards) – небезпеки і ризики на місці;

A (access) – доступ до місця, включно з перешкодами;

N (number and type of casualties) – кількість постраждалих і характер їхніх травм;

E (emergency services present and required) – які служби вже на місці, чи потрібні додаткові.

Як діяти після обстрілу?

Щоб збільшити кількість постраждалих, росіяни використовують тактику подвійного удару – коли другий приліт спрямований по тих, хто прибіг на допомогу.

Тому після атаки потрібно:

відійти в укриття або хоча б на 200 метрів від місця вибуху;

зателефонувати 103 або 112;

НЕ повертатися до місця удару без дозволу;

якщо бачите постраждалого – переконатися, що вам нічого не загрожує, і лиш тоді допомагати;

можна зупинити кровотечу , викликати допомогу, координувати постраждалих;

поширювати тільки перевірену інформацію;

НЕ переносити людину без дозволу медиків;