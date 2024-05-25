Як купати і доглядати немовля з перших днів життя? Рекомендації педіатра

Немовлята не можуть самостійно піклуватися про себе, тож мама і тато мають забезпечити основні потреби дитини.

Правильний догляд важливий для здоров’я дитини, її гармонійного розвитку та росту.

У цьому матеріалі "УП. Життя" разом з лікаркою-педіатринею та завідувачкою відділу педіатрії у київській клініці "Мануфактура" Марією Лозюк розглянула такі питання:

як доглядати за тілом малюка, зокрема за пуповинним залишком;

коли слід купати дитя вперше та як це правильно робити;

коли та як замінювати підгузки;

як доглядати за дитячими одягом та речами.

Вушка, очі, носик: як доглядати за малюком з перших днів

Якщо немовля здорове, у перші дні життя йому потрібні лише любов та турбота мами, її грудне молоко та зручний одяг. Про специфічні ритуали на цьому етапі говорити рано.

Лікарка Марія Лозюк рекомендує розпочати з догляду за шкірою, а саме протирати її кип’яченою водою. Перед цим слід помити руки та витерти їх: вони мають бути сухими.

"Щоранку мама має протирати малюка теплою водою. Це можна зробити за допомогою ватних дисків або дитячих вологих серветок (вони мають бути без запаху і спирту)", – пояснила педіатриня.

Потрібно охопити все тіло немовляти: обличчя, шию, зону під пахвами, животик та навіть шкіру під підгузком і сідничну складку.

Крім того, не треба забувати й про догляд за вухами, очима та носом.

Зону навколо очей також варто витирати ватним диском, попередньо змочивши його у кип’яченій воді. Якщо в кутику ока є білі виділення, то це норма, їх обережно потрібно усунути. Важливо робити це у напрямку від вуха до перенісся.

Щодо носика, то очищувати його щодня не потрібно.

"Малята часто чхають і таким чином очищують носові ходи. Але якщо є "хрюкання" чи виділення з носа, то можна промити його сольовим розчином, закапавши у кожну ніздрю. Це можна робити з народження, але лише за потреби", – каже лікарка.

Вушка теж потребують догляду. Батьки мають протирати вушну раковину лише зовні. Запихати косметичні палички всередину суворо заборонено: таким чином можна пошкодити барабанну перетинку або ж "проштовхнути" вушну сірку далі, вглиб вуха.

Як доглядати за тілом малюка IgorVetushko/Depositphotos

Як доглядати за пупком у немовляти

За словами пані Марії, зараз в Україні та в усьому світі після пологів пуповину затискають (клемують) та перерізають ножицями.

У Міністерстві охорони здоров’я кажуть, що залишок пуповини не потребує спеціального догляду: він самостійно підсихає і відпадає на 5-10 день після народження. Важливо, що його не рекомендують обробляти антисептиками, спиртом чи зеленкою, як це було раніше.

"Можна загнути передню частину підгузка, щоб пупок залишався відкритим і підсихав на повітрі.

Його не потрібно обробляти, як робили колись наші батьки. Єдине про що потрібно піклуватися, щоб він залишався чистим. Якщо є забруднення від сечі чи калу, їх треба обережно забрати чистою серветкою", – розповіла Марія Лозюк.

Лікарка наголошує, якщо з’явились ознаки запалення, треба звернутись до педіатра чи сімейного лікаря та виконувати його подальші рекомендації.

Як доглядати за пуповинним залишком: поради від педіатрині nata-lunataD/Depositphotos

Як і коли купати немовля

Всесвітня організація охорони здоров’я стверджує: не слід купати немовля протягом першої доби його життя. Лікарка-педіатриня Марія Лозюк зазначає, купати малечу вперше можна після виписки з пологового будинку.

Здавна побутує міф, що поки не відпаде пупок і не загоїться пупкова ранка, дитину потрібно купати лише у кип’яченій воді.

"Купати новонароджених можна у звичайній проточній воді. Якщо є сумніви щодо її якості, то можна кип’ятити або використати іншу. Оптимальна температура – 37°С.

Також не потрібно додавати жодних трав, марганцівки чи інших речовин – вони роблять чутливу шкіру малюка сухою", – наголосила Лозюк.

У перший місяць життя дитина не потребує спеціальних засобів для купання: тіло крихітки можна помити лише водою. Далі один чи два рази в тиждень можна використовувати спеціальні гель чи шампунь.

"Це мають бути рідкі неагресивні дитячі засоби. Найкраще підходять для цього олійки або сіндети для купання – крем-гель для шкіри новонароджених та немовлят, які не піняться і не пересушують дитячу шкіру", – розповіла педіатриня.

Для першого купання слід підготувати заздалегідь дитячу ванну. Можна купати й у дорослій, але перед тим її потрібно добре помити. Для цього можна придбати екологічні або гіпоалергенні мийні засоби, якщо шкіра малюка схильна до алергії. Важливо його добре змити, щоб на поверхні не було залишків будь-яких речовин.

Як правильно купати немовля AndrewLozovyi/Depositphotos

Крім цього, можна придбати спеціальну підставку, яка забезпечує опору в ванні. Можна й без неї, але тоді купати дитину потрібно удвох: один тримає дитину, а інший – миє.

Малюка слід обережно і поступово опустити у воду, попередньо вимірявши її температуру спеціальним термометром. Однією рукою слід притримувати під спинкою (так, щоб голова лежала в мами або батька на передпліччі).

Позитивно вплинуть й розмови з малечею – це допоможе їй заспокоїтися та почуватися в безпеці. Мити необхідно "зверху вниз", а голову – від чола до потилиці.

Слід зважати на стать дитини. Ділянку промежини у дівчаток миють від статевих губ до заднього проходу. У хлопчиків спочатку миють статеві органи. Відкривати крайню плоть і вимивати всередині не можна.

Також не варто купати малюка відразу після їди – це може викликати зригування.

Не потрібно підстеляти пелюшку на дно ванни. Це пережиток минулого, каже експертка. Він пов’язаний з тим, що раніше дітей купали в дерев’яних ночвах, де могли бути скалки, тому застеляли пелюшку, щоб не поранити немовля. Зараз так робити не має сенсу.

Перші водні процедури можуть тривати 5-7 хвилин. Поступово час можна збільшувати. Купати дитину кожного дня не обов’язково, але можна за умови, якщо шкіра нормально реагує. Якщо ж після щоденного купання шкіра малюка висушена – рекомендовано це робити не частіше, ніж тричі на тиждень.

Витягнувши з ванни, дитину потрібно загорнути в бавовняний рушник. Або ж можна придбати спеціальний для купання з капюшоном на кнопках чи застібках.

На тіло дитини можна нанести емолент – зволожуючий лосьйон або молочко. На відміну від олійок, він не створює "плівки", і шкіра може дихати. Сухі ділянки треба мазати відразу після купання на вологу шкіру. Однак ці засоби потрібні не всім: є діти, шкіра яких не потребує додаткового зволоження.

Купання з надувним колом на шиї: чи безпечно?

Останнім часом набуло популярності купання немовлят з надувним колом, яке закріплюють на шиї дитини. Завдяки йому маля може вільно плавати у ванні.

Чи безпечне купання з надувним колом NewAfrica/Depositphotos

Деякі виробники переконують, що надувні кола можуть допомогти у лікуванні дітей з інвалідністю.

Однак купання з ним може бути шкідливим. Так, Управління з продовольства та медикаментів США (Food and Drug Administration, USFDA) не рекомендує його використовувати.

Там стверджують, що надувні кола є небезпечними для немовлят із затримкою розвитку, вродженими вадами або генетичними захворюваннями, такими як дитячий церебральний параліч (ДЦП), синдром Дауна та спінальна м'язова атрофія (СМА) першого типу.

"Немовлята з інвалідністю, які купаються з шийними поплавцями, мають підвищений ризик травмування шиї", – зазначають у USFDA.

В організації запевняють, що такі кола можуть стати причиною смерті немовлят. Дитина ненароком може висковзнути з нього. Це трапляється через те, що коло для плавання не підібрали за розміром, щільно не зафіксували на шиї або ж маля занадто активне.

В Управлінні з продовольства та медикаментів США розповідають, що таке коло не гарантує стовідсоткової безпеки малюка у ванні. Крім того, в країні вже зафіксували випадки, коли одне немовля госпіталізували після плавання з таким колом, а інше – померло. Таке трапляється не часто, але ризик все ж існує. Припускають, що інцидентів може бути більше, але про це достеменно невідомо.

Як правильно замінити підгузок?

У перший час життя немовля випорожнюється дуже часто (10-12 разів на добу), тож і підгузків знадобиться немало. Їх треба підготувати заздалегідь.

Важливо обрати підгузок правильно за розміром – його підбирають, зважаючи на вагу та статуру дитини.

Виробники вказують на упаковці підгузків, для якої вагової категорії вони призначені. Якщо вага дитини наближається до верхньої межі, рекомендують придбати підгузки на розмір більші.

Як та коли замінювати підгузок дитині NewAfrica/Depositphotos

Серед ознак, які можуть свідчити про те, що малюку потрібен підгузок більшого розміру, виділяють:

червоні смуги на ніжках та животику;

він щільно прилягає до тіла, не залишаючи місця для руху;

підгузок важко одягнути або він не повністю закриває сідниці;

бічні вкладки підгузка часто "вискакують".

Натомість якщо підгузок висить на животику та ногах або сповзає, і між ним та шкірою дитини є багато вільного простору, то слід обирати менший розмір.

Не варто купувати великі упаковки підгузників, адже немовлята швидко ростуть і навіть протягом невеликого періоду часу їм може знадобитися вже більший розмір.

Марія Лозюк запевняє, немає певних критеріїв у виборі підгузків. Головне, аби вони були м’якими, добре поглинали вологу, а також вчасно їх замінювати.

Підгузок слід змінювати, якщо:

якщо виявили факт дефекації (важливо зробити це якомога швидше);

шкіра під ним є вологою;

від попередньої заміни минуло 3-4 години.

Також малюка бажано підмити теплою водою. Якщо залишки калу важко змити, тоді слід взяти м’яке мило. Можна використати вологі серветки (однак не зловживати ними). Далі дитину слід витерти рушником і одягнути чистий підгузок.

Багаторазові тканинні підгузки варто прати за допомогою мийних засобів, які не містять барвників та ароматизаторів.

Важливо: кожного дня креми під підгузок наносити не варто.

"Рутинно не раджу мазати шкіру в ділянці промежини кремами. Лише тоді, коли є почервоніння шкіри. Так само не варто користуватись присипками та олійками", – каже педіатриня.

Також пані Марія рекомендує робити малюку "повітряні ванни" – на декілька хвилин залишати немовля без підгузка. Це запобігає виникненню попрілостей та подразнень.

Нерідко у малюків грудного віку може бути пелюшковий висип або пелюшковий дерматит – запалення шкіри у зоні сідниць, стегон та статевих органів. Він виникає внаслідок підвищеної вологості в підгузку, тривалого контакту з сечею і калом або може бути реакцією на певні подразники (наприклад, мийні засоби).

Зазвичай такий стан не потребує особливого лікування і усунути висип можна в домашніх умовах. У Mayo Clinic розповідають, що достатньо часто змінювати підгузок, сушити шкіру малюка на повітрі та використовувати захисні мазі чи креми (найефективніші ті, які містять оксид цинку).

Якщо ж попрілості не минають за три дні або прогресують, варто звернутись до лікаря.

Коли та як слід змінювати брудний підгузок NewAfrica/Depositphotos

Чи потрібно пеленати дитину

Лікарка-педіатриня Марія Лозюк запевняє, що пеленати дитину не потрібно, а туге пеленання може ще й нашкодити.

"Туге пеленання – це традиція, яка тягнеться ще з радянських часів. Раніше це робили для того, щоб дитина менше плакала. До того ж колись не було такої різноманітності одягу для немовлят, як зараз. Насправді воно шкодить дитині – негативно впливає на розвиток її суглобів.

Пеленку можна використовувати під час переодягання дитини (наприклад, постелити на пеленальний столик) або вкрити нею під час сну", – пояснила Марія.

Як безпечно підстригати нігті немовляті

Для молодих батьків підстригти нігті новонародженому може здатись "завданням із зірочкою". Проте це не так, якщо знати декілька правил.

Вперше це можна зробити приблизно за місяць від народження за допомогою спеціальних ножиць – з тупими кінцями. Нігті ростуть швидко, тому лікарі рекомендують обстригати на руках раз на тиждень, а на ногах – двічі на місяць.

Щоб не порізати ніжну шкіру малюка, треба обережно відсунути подушечку пальця від нігтя. При цьому варто міцно тримати долоню, щоб вона не рухалася та не стригти занадто коротко. Якщо все-таки пошкодили шкіру і утворилась рана, її можна обробити антисептиком.

Як обстригти нігті немовляті, не зачепивши його ніжну шкіру Gerain0812/Depositphotos

Нігті на ногах можна стригти прямо, але не треба обрізати коротко з боків, адже це може призвести до вростання та інфекцій.

Найкраще проводити цю процедуру після купання (тоді вони стають м’якими) або коли маля спить.

Тимчасово можна надіти на руки немовляті рукавички (царапки) або шкарпетки, щоб дитя не подряпалося. Проте не всім малюкам вони подобаються. Деякі фахівці рекомендують не використовувати царапки протягом тривалого часу, адже це заважає дітлахам досліджувати світ за допомогою дотиків.

Як доглядати за одягом та іграшками малюка

За словами Марії Лозюк, дитячий одяг має бути виготовлений з натуральних матеріалів, найкраще з бавовни.

Головний акцент на тому, щоб малюку було зручно. Відтак жодних вузьких горловин, швів всередині (вони мають бути назовні), а етикетки та нитки, що стирчать, варто відрізати.

Слід одягати немовля, зважаючи на його потреби.

"Не потрібно одягати немовля у все і побільше. Насправді їхнє тіло швидко перегрівається, оскільки терморегуляція ще не розвинулась належним чином.

Є діти, які люблять тепло, а є ті, що легку прохолоду. Тому завжди орієнтуємось на маля", – зауважила лікарка.

Як прати та доглядати за дитячими речами FamVeldman/Depositphotos

За словами фахівчині, найкращий орієнтир – це температура тіла: у малюків грудного віку в нормі вона має бути в межах 36.5°C– 37.5°C. Їхні ручки, ніжки, носик мають бути прохолодними.

"Варто зважати на поведінку дитини. Якщо їй дискомфортно, вона буде плакати", – зауважила педіатриня.

Прати дитячі речі слід окремо від дорослих при температурі 30-40°C. Для цього треба використовувати спеціальні засоби для прання – бажано рідкі, бо вони краще ополіскуються. Важливо, щоб у їхньому складі не було фосфатів, хлору, ароматизаторів та барвників чи інших хімічних агресивних речовин.

Якщо одяг дитини переться у пральній машинці, то варто ввімкнути додаткове ополіскування. Речі не повинні мати запах якихось засобів. Прасувати дитяче вбрання не обов’язково. Робити це слід при низькій температурі, вивернувши його навиворіт.

Щодо іграшок чи інших речей малюка, дезінфікувати їх чи обробляти кожного дня від бактерій не треба, якщо дитина користується ними в межах дому. Це варто робити після хвороби дитини.

Якщо ж іграшки забруднились після прогулянки, їх слід вдома помити, почистити чи випрати у пральній машинці.

М’які іграшки можна обробляти точково (де є плями) або випрати у пральній машинці. Це робити необхідно, адже у них накопичується пил, який може викликати алергічні реакції.

Перед пранням треба перевірити етикетку, щоб знати рекомендований режим. Слід використати дитячий порошок або гель, але без додавання кондиціонера для білизни. Після цього їх варто ретельно сполоснути.