Заміна підгузків, купання та дезінфекція іграшок: як доглядати за дитиною, якщо відключили воду

Гігієна дітей залишається одним з важливих завдань батьків під час відключення водопостачання.

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали про те, як організувати водні процедури та догляд за дитиною в складних умовах.

Перш за все, у МОЗ радять запастися водою, вологими серветками та ватою для проведення гігієнічних процедур. Також варто дізнатися, де розташований найближчий колодязь чи бювет.

Реклама:

Гігієна немовлят

Немовлят не обов'язково купати щодня. Перші два тижні після народження їм взагалі не треба купання.

Новонародженим достатньо протирати обличчя, шию, руки і пахову ділянку вологою ваткою або ватними дисками.

Після 2 тижнів дитину можна купати у теплій воді, температурою близькою до людського тіла. Проте, це варто робити без мила.

Якщо ж немає води, то можна так само протерти немовля вологою ваткою або серветкою (виключно дитячою, бо вони є гіпоалергенні і безпечні для немовлят).

Заміна підгузків

Підгузок слід міняти, якщо:

щойно виявили факт дефекації;

волога шкіра під підгузком;

з моменту зміни підгузка минуло понад 3-4 години;

найближчим часом у вас не буде змоги (сил, бажання) змінювати підгузок.

Вчасна заміна підгузків потрібна для того, щоб у дитини не було попрілостей.

Реклама:

Також обов’язково треба протерти шкіру дитину ватою, змоченою теплою водою, або дитячими серветками, а потім – витерти насухо.

Вода для дитячих сумішей

Для розведення суміші треба використовувати виключно чисту питну воду. Бажано, щоб це були бутильована вода, проте не обов'язково брати саме з позначкою "дитяча".

Також можна використовувати водопровідну воду або з колодязя чи бювету, якщо перекип'ятити її перед тим, як робити дитячу суміш.

Готову суміш потрібно використати протягом 2 годин після приготування або поставити в холодильник та використати протягом доби.

Інфографіка від МОЗ

Очищення посуду та іграшок

Дитина має користуватися індивідуальним або одноразовим посудом.

Дітям до 2 місяців, а також малюкам з ослабленою імунною системою варто дезінфікувати іграшки та посуд щодня.

Для того пластикові або гумові іграшки, посуд для годування треба знезаразити одним з варіантів:

кип’ятити протягом 5 хв;

дезинфікувати парою (над каструлею киплячої води);

очистити в посудомийній машині.

Для старших, здорових немовлят не обов’язково дезінфікувати ці предмети, якщо є можливість мити їх після кожного використання.

Якщо можливості мити іграшки немає, можна протерти їх серветками чи антисептиком із 70% вмістом спирту.

Гігієна дітей шкільного віку

Діти мають регулярно мити руки, двічі на день чистити зуби та раз на день – митися.

Якщо немає водопостачання, важливо все одно дотримуватися гігієни: протирати руки, інтимні місця, ступні, зону під пахвами вологими серветками або мити з милом теплою водою.

Після цього потрібно ретельно витертися індивідуальним рушником та вдягти чисту білизну.

Нагадування від МОЗ