Заміна підгузків, купання та дезінфекція іграшок: як доглядати за дитиною, якщо відключили воду

Гігієна дітей залишається одним з важливих завдань батьків під час відключення водопостачання.

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали про те, як організувати водні процедури та догляд за дитиною в складних умовах.

Перш за все, у МОЗ радять запастися водою, вологими серветками та ватою для проведення гігієнічних процедур. Також варто дізнатися, де розташований найближчий колодязь чи бювет.

Гігієна немовлят

Немовлят не обов'язково купати щодня. Перші два тижні після народження їм взагалі не треба купання.

Новонародженим достатньо протирати обличчя, шию, руки і пахову ділянку вологою ваткою або ватними дисками.

Після 2 тижнів дитину можна купати у теплій воді, температурою близькою до людського тіла. Проте, це варто робити без мила.

Якщо ж немає води, то можна так само протерти немовля вологою ваткою або серветкою (виключно дитячою, бо вони є гіпоалергенні і безпечні для немовлят).

Заміна підгузків

Підгузок слід міняти, якщо:

щойно виявили факт дефекації;

волога шкіра під підгузком;

з моменту зміни підгузка минуло понад 3-4 години;

найближчим часом у вас не буде змоги (сил, бажання) змінювати підгузок.

Вчасна заміна підгузків потрібна для того, щоб у дитини не було попрілостей.

Також обов’язково треба протерти шкіру дитину ватою, змоченою теплою водою, або дитячими серветками, а потім – витерти насухо.

Вода для дитячих сумішей

Для розведення суміші треба використовувати виключно чисту питну воду. Бажано, щоб це були бутильована вода, проте не обов'язково брати саме з позначкою "дитяча".

Також можна використовувати водопровідну воду або з колодязя чи бювету, якщо перекип'ятити її перед тим, як робити дитячу суміш.

Готову суміш потрібно використати протягом 2 годин після приготування або поставити в холодильник та використати протягом доби.

Інфографіка від МОЗ

Очищення посуду та іграшок

Дитина має користуватися індивідуальним або одноразовим посудом.

Дітям до 2 місяців, а також малюкам з ослабленою імунною системою варто дезінфікувати іграшки та посуд щодня.

Для того пластикові або гумові іграшки, посуд для годування треба знезаразити одним з варіантів:

кип’ятити протягом 5 хв;

дезинфікувати парою (над каструлею киплячої води);

очистити в посудомийній машині.

Для старших, здорових немовлят не обов’язково дезінфікувати ці предмети, якщо є можливість мити їх після кожного використання.

Якщо можливості мити іграшки немає, можна протерти їх серветками чи антисептиком із 70% вмістом спирту.

Гігієна дітей шкільного віку

Діти мають регулярно мити руки, двічі на день чистити зуби та раз на день – митися.

Якщо немає водопостачання, важливо все одно дотримуватися гігієни: протирати руки, інтимні місця, ступні, зону під пахвами вологими серветками або мити з милом теплою водою.

Після цього потрібно ретельно витертися індивідуальним рушником та вдягти чисту білизну.

Нагадування від МОЗ