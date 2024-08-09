Мити чи чистити: науковці назвали спосіб обробки овочів і фруктів, здатний позбавити їх пестицидів

Вчені виявили, що пестициди здатні проникати через шкірку в м'якоть продуктів

Вчені заявили, що після миття на поверхні 20% фруктів та овочів залишаються пестициди, що становлять "значний ризик" для здоров’я. Майже повністю позбутися хімічних речовин можна лише завдяки очищенню продуктів від шкірки.

У травні 2024 року команда вчених неприбуткової споживчої організації Consumer Reports опублікувала дослідження про ефективність миття 59 видів фруктів та овочів, пише The Guardian.

Тоді вони виявили, що після миття на поверхні 20% з них залишилися залишки пестицидів – хімічних речовин, що використовуються в сільськогосподарській промисловості.

На думку науковців, їхня кількість була достатньою для того, аби створити "значний ризик" для здоров'я людини.

У новій статті автори з’ясували, що пестициди здатні проникати через шар шкірки в м'якоть продуктів.

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Винайдена вченими технологія тестування показала, що кількість пестицидів зменшилася після того, як шкірку, зокрема яблук, видалили разом із шаром м'якоті.

Завдяки цьому, за словами дослідників, можна позбутися залишків пестицидів майже повністю.

"Це дослідження, проведене в широкій сфері безпеки харчових продуктів, демонструє, що очищення може ефективно видалити майже всі залишки пестицидів, на відміну від часто рекомендованої практики миття", – пояснив автор статті, професор Китайської школи матеріалів і хімії Аньхойського сільськогосподарського університету Дундон Є.

Створена науковцями методика, на думку співробітника Consumer Reports Майкла Хансена, може бути корисною для науковців, адже допоможе краще зрозуміти стійкість пестицидів у харчових продуктах і захистити споживачів.

"Це насправді корисно для розуміння того, як ці пестициди проникають. Це більше науковий доказ того, що занепокоєння справді є. Не варто думати, що миття допоможе", – прокоментував Хансен.

Більшість попередніх досліджень впливу цих хімічних речовин на здоров’я проводили серед осіб, які контактують із пестицидами в професійній сфері.

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Міністерство сільського господарства США та Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів стверджують, що залишки пестицидів, які не перевищують допустимі норми, зазвичай не викликають ризиків для здоров’я.

В останньому звіті американське агентство заявило, що понад 72% з понад 10 тисяч зразків харчових продуктів містили залишки пестицидів.

Також вони встановили, що в 99% протестованих харчових продуктів залишки пестицидів не перевищували допустимих норм, а отже, були безпечними для здоров’я.

Однак у Consumer Reports вважають, що американські стандарти щодо кількості пестицидів занадто високі.

Раніше 50-річне дослідження показало, що пестициди сприяють різкому зниженню кількості сперматозоїдів у чоловіків по всьому світі.