Як обмеження смартфона на три дні змінює роботу мозку? Відповідь вчених

Уявіть, що ви три дні поспіль майже не користуєтесь смартфоном – лише для найнеобхіднішого: роботи, базових справ і спілкування з близькими. Звучить складно?

Вчені підтвердили, що таке обмеження може значно вплинути на активність мозку.

Дослідження, опубліковане в журналі Computers in Human Behavior, показало, що короткочасне обмеження використання смартфона змінює мозкову активність у зонах, пов’язаних із винагородою та залежністю, пише MedicalXpress.

У дослідженні взяли участь 25 молодих людей віком від 18 до 30 років, які регулярно користуються смартфонами. Перед початком експерименту учасники пройшли перевірку на рівень психологічної та соціальної залежності від смартфонів та відеоігор, а також на наявність психічних розладів.

Після цього вони заповнили анкети, що оцінювали їхній настрій, звички користування смартфоном і рівень потягу до гаджета.

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Протягом наступних 72 годин вони мали обмежити використання смартфона лише до необхідного мінімуму.

Після цього вчені провели сканування мозку за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії, демонструючи учасникам три типи зображень:

нейтральні сцени (пейзажі, кораблі);

увімкнені смартфони;

вимкнені смартфони.

Сканування виявило суттєві зміни у зонах мозку, пов’язаних із дофаміном та серотоніном – нейромедіаторами, що регулюють емоції, настрій і навіть залежності. Дослідники відзначили, що відмова від смартфона провокувала реакції, подібні до тих, що спостерігаються під час відмови від алкоголю або інших речовин, що викликають залежність.

Ці зміни спостерігалися не лише у людей, які мали ознаки надмірного використання смартфонів (ESU), але й у звичайних користувачів. Це підтверджує, що смартфони справді можуть впливати на роботу мозку та емоційний стан, навіть якщо ви не відчуваєте відвертої залежності.

Вчені все ще дискутують щодо поняття "залежності від смартфонів". Хоча багато психологічних тестів включають цей термін, деякі дослідники вважають, що він надто спрощує складний феномен надмірного використання технологій.