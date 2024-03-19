Як не натрапити на дерматолога-шарлатана: 9 червоних прапорців

Не завжди просто знайти лікаря, який добре знає свою справу та не лікує народними методами. Не винятком є і дерматолог, який здатний розв’язати не тільки медичні, а й, певною мірою, естетичні проблеми.

На що треба звертати увагу при обранні такого лікаря – розповіла для "УП. Життя" дерматологиня Анастасія Мельник.

"Червоні прапорці" для дерматолога

Авторські методики

Для того, щоб мати авторські методики, у лікаря має бути власна дослідницька лабораторія. В наших реаліях таке можуть дозволити собі лише одиниці.

Добре, коли лікар має власне бачення та підходи до лікування. Однак вони завжди мають базуватися на міжнародних протоколах та стандартах лікування.

Відсутність лікарської практики

Лікар не може бути лише блогером – давати поради у соцмережах і не займатися пацієнтами. У цій професії дуже важлива практика.

Безперервне "штампування" курсів і гайдів

Сама наявність навчальних курсів та гайдів від лікаря нічого поганого в собі не несе. Однак якщо їх безліч і вони з’являються безперервно – варто задуматися. Лікар насамперед має присвячувати свій час медичній практиці.

Студент-медик без потрібної кваліфікації

Лікар повинен мати повну медичну освіту. Студент, який тільки навчається, не може повноцінно займатися лікуванням людей.

Агресивне просування певного бренду як єдиного дієвого

Дерматологи можуть співпрацювати та бути представниками певних брендів. Однак якщо лікар агресивно наполягає на одній-єдиній фірмі й заперечує дієвість всього іншого – він просто має бажання продати.

Пропагування народної медицини та екозасобів

Завжди варто покладатися на офіційно визнану медицину та міжнародні протоколи лікування.

Скринінг на безліч аналізів

Коли лікар усім пацієнтам приписує скринінг, який складається із 50 аналізів – це даремна витрата часу та грошей. Зазвичай вистачає 7 аналізів на рік.

Поради "для всіх"

Поради "для всіх" не враховують індивідуальних особливостей і можливостей людини. Завжди необхідний персональний підхід.

Відсутність колегіальності

Лікар має вміти просити про допомогу своїх колег й без проблем з ними радитися. Це один із важливих чинників його професійного розвитку.

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