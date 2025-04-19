Тиша за планом: як беруші можуть покращити або зіпсувати ваш сон та здоровʼя

Шум за вікном, гучні сусіди чи хропіння партнера – часто ці фактори змушують нас шукати рішення для спокійного сну. Беруші здаються ідеальним варіантом.

Як правильно їх обрати та чи можуть беруші нашкодити здоровʼю, пояснила отоларингологиня Анастасія Голубєва.

Ринок пропонує безліч варіантів беруш – від поролонових до силіконових, одноразових і багаторазових. Але з усієї цієї строкатості фахівці радять одне: якщо плануєте користуватися берушами регулярно, варто виготовити їх за індивідуальним зліпком.

Літній чоловік показує беруші, виготовлені за індивідуальним замовленням marcoscasiano/Depositphotos

Звучить просто, але більшість обирає шлях найменшого опору – і йде до аптеки. Там беруші діляться по розмірах на S, M і L, але це лише загальна сітка.

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"Проблема в тому, що вушні канали у кожного індивідуальні: з вигинами, вузькими або широкими ділянками, тому можливість підібрати щось ідеальне за принципом "взяв і запхав" – радше випадковість.

Неправильно підібраний розмір – найчастіша причина проблем. Маленькі беруші не ізолюють звук, великі – натирають і можуть викликати отит або грибок. Особливо, якщо беруші не чистити", – попереджає лікарка.

Інша проблема – гігієна. Багато хто вважає, що достатньо просто витягти беруші з вуха й покласти на тумбочку. Насправді їх треба обробляти антисептиком щодня і зберігати в окремій коробочці. У протилежному випадку беруші стають "домом" для колоній мікробів, грибків та розсадником запалення.

Тому отоларингологиня радить обробляти беруші після сну спиртом або хлоргексидином та класти в спеціальний контейнер, а не просто в тумбу чи целофановий пакет.

Багаторазові беруші можуть прослужити довго, якщо виготовлені з якісного матеріалу. Але варто звертати увагу на ознаки зношення: якщо вони втратили форму, стали м’якими або почали кришитися – змінюйте їх без жалю. Бо зношений беруш уже не тримає форму і втрачає шумоізоляційні властивості.

Невидимі ризики: коли беруші шкодять

Беруші – не така вже й безпечна річ. Іноді вони можуть стати причиною проблем: наприклад, можуть "заштовхати" сірку або епітелій глибше у слуховий канал і сформувати сірчану пробку.

"Навіть якщо це ще не пробка, а просто трохи сірки, регулярне користування берушами може її утрамбовувати. І от вам повна втрата слуху на одне вухо – до першого промивання", – каже Анастасія Голубєва.

Також беруші категорично протипоказані, якщо у вусі вже є запалення або грибок. Вони блокують вентиляцію і перешкоджають відтоку рідини, що лише погіршує ситуацію.

"Якщо вухо запалене, беруші просто не влізуть – буде боляче, слуховий хід набрякне. І це ще добре, бо організм сам підкаже, що щось не так. Але якщо ігнорувати – буде біда", – додає лікарка.

Грибок у вусі фото з архіву Анастасії Голубєвой

Інша проблема, коли беруші намагаються замінити підручними засобами: ватою, поролоном, тканиною чи вакуумними навушниками.

Фахівчиня каже, що до неї звертались пацієнти, які забули вату або поролон у вусі, і діставати ці "артефакти" довелось лікарці.

"Навушники навіть із шумозаглушення не створюють вакууму. Вони не ізолюють так, як беруші, навіть якщо здається, що шуму менше", – зауважує отоларингологиня.

Беруші для плавання: маленький бар’єр проти великих проблем

Ще один варіант використання беруш – не для сну, а для спорту. Зокрема, у плаванні.

Є окремі моделі для плавання – м’якші, стійкі до вологи, такі, що краще прилягають до слухового ходу. Їх можна знайти в магазинах спортивного інвентарю.

"Це гарна річ для тих, у кого хронічні отити або є грибкові інфекції. Якщо вода постійно потрапляє у вухо, це ризик. А беруші для плавання дають шанс тримати вушко сухим. Хоча трохи води може проникати, але не в тій кількості, щоб створити проблему", – додає Анастасія Голубєва.

Та варто пам’ятати: навіть такі беруші не можна використовувати "вічно". Їх потрібно регулярно чистити й сушити, стежити, щоб не деформувалися. Бо пошкоджений або забруднений виріб може спричинити запалення, або навпаки утримувати вологу всередині.