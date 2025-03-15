Вчені знайшли неочікуваний спосіб, який може допомогти літнім людям подолати безсоння

Науковці рекомендують літнім людям, які страждають від безсоння, надавати перевагу силовим тренуванням або вправам з власною вагою (форма вправи, яка використовує вагу тіла як опір – ред.).

Таку фізичну активність вчені вважають найбільш дієвим способом позбутися порушень сну.

Про це йдеться у новому огляді досліджень, яке опублікували у науковому журналі Family Medicine and Community Health, пише Medical News Today.

Раніше науковці рекомендували літнім людям із безсонням змінити спосіб життя: відмовитися від кофеїну перед сном, дотримуватися графіку сну, боротися зі стресом і збільшити свою фізичну активність удень. Однак тепер вчені з'ясували, які саме вправи для цього є найбільш ефективними.

Вони проаналізували дані 24 попередніх досліджень і клінічних випробувань, проведених в Азії, Європі, Північній та Південній Америці. У них взяли участь понад 2 тисячі літніх людей віком понад 60 років, які страждали від безсоння.

РЕКЛАМА:

Науковці зосередилися на п'яти типах фізичних вправ:

аеробні (також відомі як кардіо), зокрема танці, їзда на велосипеді, плавання і швидка ходьба;

(також відомі як кардіо), зокрема танці, їзда на велосипеді, плавання і швидка ходьба; з власною вагою , як-от відтискання від стіни;

, як-от відтискання від стіни; на рівновагу , зокрема піднімання на сходинки;

, зокрема піднімання на сходинки; на гнучкість , наприклад, гімнастика;

, наприклад, гімнастика; комбіновані , зокрема йога та пілатес.

Читайте також : Фізична активність може допомогти при лікуванні депресії. Дослідження

Більша частина учасників повідомили, що виконували вправи легкої, середньої або помірної інтенсивності тривалістю в середньому близько 50 хвилин. Вони займалися спортом двічі або тричі на тиждень, а програми тренувань тривали в середньому 14 тижнів.

Фахівці використовували Піттсбурзький індекс якості сну (Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI) як шкалу для вимірювання результатів. Це анкета, яку використовують для оцінки якості сну впродовж останнього місяця. У ній міститься 19 запитань, які згруповані у 7 компонентів.

Читайте також : Чому важлива фізична активність під час війни? Поради від ЦГЗ

Проаналізувавши результати, дослідники виявили, що учасники, які виконували комбіновану програму вправ, покращили свій показник PSQI на 2,35 бала, а у тих, хто зосередився на аеробних вправах, PSQI знизився на 4,36 бала.

Науковці дійшли до висновку, що силові вправи та тренування з опором покращили показники PSQI найбільше – на 5,75 бала.

Водночас Надім Алі, доктор медичних наук, фахівець з інтервенційної пульмонології в Медичному центрі Університету Хакенсака в Нью-Джерсі (США), зауважив, що вправи з опором можуть бути корисними, але вони не є універсальним рішенням і, ймовірно, будуть більш ефективними у комплексі з іншими методами.

"Хоча тренування з опором є перспективним для поліпшення сну у літніх людей, необхідно провести більше досліджень, щоб повністю зрозуміти його ефекти і визначити оптимальні протоколи вправ.

Завжди краще проконсультуватися з лікарем перед початком будь-якої нової програми вправ, особливо якщо у вас є хронічні захворювання", – зазначив Надім Алі.

За його словами, треба провести тривалі спостереження, щоб з'ясувати, ефективність різних методів боротьби з безсонням у літніх людей, а також виявити фактори, що впливають на успіх лікування.

Результати знадобляться для розробки та тестування способів підтримки здорового сну та запобігання поверненню безсоння після завершення лікування.

Раніше ми розповідали, скільки часу щотижня слід приділяти фізичній активності, аби довго жити.