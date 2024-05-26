Як підтримати близьких, які перебувають на прифронтових територіях? 7 порад

Через постійний стрес ресурсу може не вистачати навіть на спілкування з близькими

Спілкування з рідними, які перебувають поблизу лінії бойових дій, може бути складним, зокрема через розбіжності в поглядах щодо переїзду на більш безпечні території.

"Постійно переймаючись і сперечаючись з близькими про переїзд, можна тільки погіршити свій моральний стан і стосунки з найдорожчими, що перебувають поблизу лінії бойових дій", – стверджують у Міністерстві охорони здоров’я.

Команда Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" дала 7 порад, як налагодити комунікацію, підтримати таких людей і не нашкодити собі.

Не тиснути

"Залишатися в рідному місці – свідомий вибір дорослої людини. Ти можеш сказати: "Якщо ти зміниш рішення – я допоможу тобі". Проте не варто починати і завершувати цим кожен діалог", – кажуть фахівці.

Водночас вони радять не порушувати цю тему людям, які не можуть допомогти своїм близьким із виїздом чи облаштуванням.

Почути

Якщо людина готова озвучити свої аргументи, психологи радять вислухати її та спробуй їх прийняти.

При обговоренні найкраще використовувати техніку "Я-повідомлення". Наприклад:

"Я приймаю будь-яке твоє рішення, але зараз хочу зрозуміти, чому для тебе важливо залишитися".

Створити свої правила

Також варто визначити теми, на які згідні спілкуватися, а на які – ні. Звісно, передбачити усі тригери неможливо, проте можна окреслити основні.

"Проговоріть: "Якщо під час нашої розмови якась тема буде неприємною – скажімо про це, щоб бути чесними одне з одним", – радять фахівці програми "Ти як?"

Запитувати

Вони також радять цікавитися почуттями, новинами і бути готовими до різних реакцій навіть на запитання "ти як?"

"Стресові події можуть викликати агресію і роздратування на цілком звичні обговорення. Якщо так трапиться, попроси дати тобі інструкцію: "Як я можу тебе підтримати?" – пояснюють експерти.

Не нагнітати

"Люди, які перебувають в небезпечних місцях, знають про це. І розуміють, що відбувається навколо. Тривожні новини, відсутність звʼязку можуть спричиняти у тебе паніку, проте важливо не переносити ці настрої у ваше спілкування", – радять фахівці.

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Не вимагати

Психологи також закликають не змушувати близьких розмовляти з вами під час кожної повітряної тривоги, якщо вони не готові це робити.

Постійний стрес забирає багато ресурсу, тож інколи його може не вистачати навіть на спілкування з близькими, пояснюють у "Ти як?".

Пам'ятати

"Ми не завжди можемо нести відповідальність за життя інших. Але можемо підтримувати близьких і на відстані, зберігаючи з ними звʼязок і розділяючи спільні цінності", – резюмують психологи.

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