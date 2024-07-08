Як хронічне запалення в молодості впливає на пам'ять у дорослому віці: пояснення вчених
Молоді люди, які мають вищий рівень запалення, пов’язаного з ожирінням, гіподинамією, хронічними захворюваннями, стресом і курінням, можуть відчувати зниження когнітивних функцій у середньому віці.
Про це свідчать результати дослідження вчених з Каліфорнійського університету, опубліковане в журналі Neurology, пише Neuroscience News.
Раніше науковці відмічали такі зміни у людей похилого віку з деменцією.
"Ми знаємо з довгострокових досліджень, що зміни мозку, які призводять до хвороби Альцгеймера та інших деменцій, можуть розвиватися десятиліттями.
Ми хотіли побачити, чи звички здорового способу життя в молодості можуть впливати на когнітивні навички у середньому віці, що, своєю чергою, може підвищити ймовірність розвитку деменції в подальшому житті", – пояснив доктор філософії та перший автор Ембер Бахорик.
У дослідженні взяли участь 2364 дорослих віком від 18 до 30 років. За 18-річний період у них чотири рази перевіряли запальний маркер С-реактивний білок (CRP).
Учасники пройшли когнітивні тести через п'ять років після останнього аналізу крові CRP. На той момент більшості з них вже було за 40 років.
За підсумками дослідження:
- близько 45% учасників мали стабільно низьке запалення;
- у 16% воно було помірним або зростаючим;
- 39% становило групу з високим рівнем запалення.
Дослідники пов'язали вищий рівень запалення з недостатньою фізичною активністю, вищим ІМТ і курінням.
"Запалення відіграє важливу роль у когнітивному старінні та може початися в ранньому дорослому віці. На щастя, є способи його зменшити. Наприклад, збільшення фізичної активності та відмова від куріння, які можуть бути багатообіцяючими способами профілактики", – зазначила докторка медичних наук та авторка дослідження Крістін Яффе.