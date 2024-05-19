Вчитися та повторювати: вчені дослідили, як відбувається запам’ятовування

Нове дослідження вчених з університету Рокфеллера в США показує, як повторення інформації впливає на нервові шляхи у мозку.

Вони спостерігали за 73 тисячами нейронів у мишей, коли тварини повторювали одне завдання протягом двох тижнів.

Результати дослідження опубліковані у журналі Nature, пише NeuroScience.

"У цій роботі ми показуємо, як оперативна пам’ять – здатність мозку утримувати та обробляти інформацію – покращується завдяки практиці", – говорить керівник лабораторії неврології та біофізики Рокфеллера Аліпаша Вазірі.

Тривалий час для науковців залишалось загадкою, як формується пам’ять, зберігається та відтворюється у спогадах інформація.

Дослідники використовували спеціальну технологію – мікроскопію зі світловими кульками – для зображення клітинної активності 73 тисяч нейронів у мишей.

Науковці вивчали одночасно процеси в глибинах кори мозку та відстежували активність нейронів протягом двох тижнів, поки тварини вивчали та закріплювали послідовність запахів.

Вчені навчили мишей виконувати завдання з нюхової асоціації: вони мали прийняти рішення щодо ідентичності двох запахів, розділених із 5-секундною затримкою.

Вони виявили, що схеми робочої пам'яті трансформувалися, коли миші опановували відповідні послідовності. Спочатку зв'язки між нейронами були нестабільними, але постійне виконання завдань зробило їх міцнішими.

"Це те, що ми називаємо "кристалізацією". Висновки по суті ілюструють, що повторювані тренування не тільки покращують навички, але й призводять до глибоких змін у ланцюгах пам’яті мозку, роблячи продуктивність більш точною та автоматичною", – каже Вазірі.

Він додав, що вчені незабаром розглянуть роль різних типів нейронних клітин, залучених до цього механізму.

Нагадаємо, раніше вчені припускали, що можуть "активізувати" спогади з гіпокампа. Якщо це спрацює, то можна буде повернути частину втрачених спогадів.