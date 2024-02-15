Вчені дослідили, як примати "зчитують" мову тіла одне одного до взаємодії

Як примати "зчитують" мову тіла одне одного перш ніж взаємодіяти

Науковці з університету Райса в США дослідили поведінку пари макак у природному середовищі та виявили, що тварини “зчитують” мову тіла інших приматів перш ніж підходити до них та контактувати.

Їхній мозок у режимі реального часу використовує інформацію про поведінку інших тварин та приймає рішення щодо взаємодії.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Nature, пише MedicalXpress.

Вчені вперше використали телеметричні пристрої, щоб зареєструвати нейронну активність кори головного мозку в зоровій і префронтальній корі макак. Цей процес відбувався наживо у природному для приматів середовищі, коли ті взаємодіяли один з одним.

Науковці відстежили як за допомогою зорового контакту та мови тіла тварини “домовляються” про подальші дії.

“Досі ми не знали, як те, на що ми дивимося, впливає на наше рішення співпрацювати чи ні. Причиною була нездатність вимірювати окорухові події та співвідносити їх із тим, що нейрони роблять у цю мить”, – пояснив професор електротехніки та комп’ютерної інженерії Валентин Драгой.

Раніше нейронаука спиралась на дослідження, які проводили в лабораторних умовах. Тварини виконували завдання ізольовано один від одного у відповідь на штучні подразники на екрані комп’ютера.

“Це було золотою мрією нейробіологів протягом тривалого часу – записувати сигнали з нейронів наживо, поки тварина вільно рухається.

Ми відстежували популяції нейронів у зоровій корі – частині мозку, яка витягує інформацію про зір – і префронтальній корі – виконавчій області, яка кодує наше рішення виконати певні дії”, – зазначив Драгой.

В експерименті протягом кількох тижнів спостерігали за двома парами макак, які навчалися працювати разом за винагороду – їжу.

Мавпи вільно пересувалися вольєром, розділеним чіткою перегородкою.

Тварини вивчили, що натискання кнопки призведе до того, що лоток із закусками стане доступним. Але науковці ускладнили завдання та давали заохочення тваринами лише тоді, коли вони натискали кнопку одночасно.

Навички співпраці макак покращувалися, тож і частота, з якою вони виявляли соціально значущі сигнали зростала і перетворилась на узгоджені дії.

Тимчасові відповіді одночасно записаних нейронів зорової кори під час сприйняття природних зображень Valentin Dragoy/Rice University

“Ця технологія дозволяє нам розрізняти активний і пасивний зір. Активне бачення – це коли ми діємо на подразник, на який дивимося, з певною метою. Наприклад, коли я залучений у соціальну взаємодію, то й дію певним чином, отримую та використовую візуальну інформацію для співпраці.

Нам вдалось побачити, як популяції сенсорних нейронів витягують інформацію, передають її до виконавчої сфери та як вони синхронізуються в режимі реального часу, щоб приймати рішення про співпрацю”, – зауважив науковець.

Нагадаємо, нещодавно вчені дослідили, які вагітність впливає на тіло вагітних приматів. Вони з'ясували, що зміни відбулись в усі органах вагітних мавп.